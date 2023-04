Publié par ALEXIS le 18 avril 2023 à 16:42

Auteur du 2e but de la victoire de l’ ASSE à Grenoble, Krasso est satisfait du match réalisé. Il donne également des directives pour la fin de saison.

L’ ASSE est restée invaincue pour la 10e fois de suite en Ligue 2, lundi soir face à Grenoble. Grâce à deux buts inscrits par Niels Nkounkou (0-1, 46e) et Jean-Philippe Krasso (0-2, 80e), l’AS Saint-Etienne a enregistré une 7e victoire dans sa série d’invincibilité. Lors de son passage en zone mixte, l’avant-centre des Verts a apprécié sa prestation sur le plan individuel, mais également le succès collectif contre un adversaire bien « en place défensivement », au stade des Alpes.

« C’est clair qu’on a fait le match qu’on voulait faire, a déclaré le buteur de l' ASSE. Ça s’est débloqué en seconde période, mais à la pause on n’a pas douté. On savait qu’on allait avoir d’autres occasions, et qu’il fallait être plus tueurs et plus concentrés. On a eu de la justesse en ouvrant le score grâce à Niels (Nkounkou), c’est super. » Jean-Philippe Krasso a également décrit son lobe somptueux sur le gardien de but grenoblois, Brice Maubleu. « C’était le jeu de tenter ce but, j’avais du temps et je me suis appliqué, c’est rentré. »

ASSE : Krasso, « il faut continuer la série avec le même sérieux »

Désormais 9e au classement et presque assurée du maintien en Ligue 2, l’ ASSE regarde vers le haut du tableau. Avant les 7 derniers matchs du championnat, dont le prochain contre le FC Metz, samedi à 15h, l’international ivoirien a donné la ligne de conduite pour la fin de saison. « Il faut continuer sur notre lancée, il faut continuer la série […] avec le même sérieux. On doit continuer de regarder en haut pour remonter au classement. On a connu des moments difficiles cette année, mais ce sont les mauvais moments qui forgent aussi une équipe. »

Pour finir, Jean-Philippe Krasso a lancé un appel aux supporters de l’ ASSE, concernant la réception du FC Metz, actuel 3e et en course pour la remontée en Ligue 1. « On attend nos supporters à Geoffroy-Guichard, face à Metz, une grosse équipe. On va préparer ce match de la meilleure des manières avec cette victoire à Grenoble. »