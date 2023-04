Publié par Enzo Vidy le 19 avril 2023 à 17:04

Alors que l' OL envisage de se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato estival, un deal improbable avec Naples se précise à Lyon.

OL Mercato : Houssem Aouar va quitter Lyon l'été prochain

C'est désormais une certitude, Houssem Aouar ne jouera plus à l' OL l'an prochain. En fin de contrat à l'issue de la saison, le milieu algérien est en contacts avancés avec plusieurs écuries européennes. Parmi elles, le Betis Séville, et l'AS Roma font offices de favoris. La semaine dernière, la presse italienne a même annoncé un accord entre le club entraîné par José Mourinho et Houssem Aouar.

Pour rappel, le milieu de l' OL a fixé sa condition pour s'engager avec un club, à savoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans cette optique, l'AS Roma devance largement le Betis Séville, puisque les pensionnaires du Scudetto sont actuellement 3e de Serie A, tandis que les Andalous sont 5e de Liga, avec 12 points de retard sur la 3e place. Toutefois, rien n'est encore décidé pour la future destination d'Houssem Aouar, et ces dernières heures, un autre cador du championnat italien envisage de passer à l'action.

Naples va faire une offre à Houssem Aouar

D'après les informations révélées par Foot Mercato, Naples va faire une offre au milieu de l' OL, Houssem Aouar. Les dirigeants napolitains voudraient attirer le milieu lyonnais pour l'installer dans l'entrejeu la saison prochaine. Cependant, le leader de Serie A voit également débarquer son bourreau de mardi soir sur le dossier.

En effet, l'AC Milan, qui a éliminé Naples en Ligue des Champions, est également sur le coup pour Houssem Aouar, bien décidé à couper l'herbe sous le pied des Romains et Napolitains. Le feuilleton autour du joueur de l' OL devrait encore connaître de nombreux rebondissements, en attendant une issue finale qui devrait intervenir l'été prochain.