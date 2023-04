Publié par Thomas G. le 21 avril 2023 à 04:03

Bien décidé à recruter un nouvel arrière droit lors du mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient faire signer un cadre de Chelsea.

FC Barcelone Mercato : La quête d’un défenseur droit continue pour le Barça

Le FC Barcelone pourrait mettre fin à une disette de quatre ans cette saison en remportant la Liga. Les Blaugranas sont bien partis pour être sacrés champion d’Espagne grâce à leurs 11 longueurs d’avance sur le Real Madrid. Les nombreux investissements effectués par le FC Barcelone l’été dernier ont porté leurs fruits et les Blaugranas souhaiteraient poursuivre sur cette lancée. Dans cette optique, les dirigeants du Barça pourraient de nouveau recruter plusieurs joueurs lors du mercato estival.

Les Catalans souhaiteraient enrôler un arrière droit cet été pour permettre à Jules Koundé et Ronald Araujo de reprendre leur poste de prédilection. Le FC Barcelone est la recherche d’une référence à ce poste depuis le départ de Dani Alves et les pistes se sont multipliées ces derniers mois. Le Barça aurait coché les noms d’Arnau Martinez, Juan Foyth, Benjamin Pavard, Joao Cancelo ou encore Thomas Meunier. Cette semaine, le dossier a connu un nouveau rebondissement avec l’émergence d’une piste supplémentaire.

FC Barcelone Mercato : Le Barça surveille la situation de Reece James

Selon les informations de Gerard Romero, le FC Barcelone serait intéressé par l’international anglais Reece James. Le profil du défenseur de Chelsea ferait l’unanimité au sein du Barça grâce à sa qualité technique et sa polyvalence. Reece James brille offensivement et défensivement et son apport offensif pourrait être un atout précieux pour le FC Barcelone. Les Blaugranas estiment que le latéral de 23 ans pourrait devenir le meilleur arrière droit du monde dans les années à venir.

Dans le même temps, l’élimination de Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions pourrait faciliter le départ de Reece James. Les Blues ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine et ils devront vendre plusieurs joueurs pour éviter une sanction de la part de l’UEFA. Reece James pourrait ainsi être vendu pour renflouer les caisses du club. D’autant plus que les Blues ont déjà recruté son successeur avec l’arrivée du défenseur de l’OL, Malo Gusto. Reste à savoir si le FC Barcelone trouvera les bons arguments pour convaincre Reece James qui est également dans le viseur du Real Madrid.