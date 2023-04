Publié par Thomas G. le 18 avril 2023 à 22:42

À quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone ciblent un international espagnol pour renforcer le secteur défensif.

Tenu en échec ce week-end face à Getafe, le FC Barcelone est à l’arrêt depuis deux matchs. Les Blaugranas n’ont plus gagné depuis le 1er avril, lors de la victoire 4-0 face à Elche. Ces contreperformances ont permis au Real Madrid de revenir à 11 points du Barça. Malgré les mauvais résultats, le FC Barcelone est parvenu à garder sa cage inviolée lors des trois dernières rencontres de Liga.

La défense est l’une des grandes satisfactions de la saison pour les Blaugranas. Toutefois, les Catalans ont dû faire face à de nombreuses blessures dans ce secteur. Ronald Araujo, Jules Koundé ou encore Andreas Christensen ont été éloignés des terrains durant plusieurs semaines. Les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient renforcer ce secteur pour pallier à l’accumulation de matchs et les éventuelles blessures.

En plus du défenseur de l'Athletic Bilbao, Inigo Martinez, les Blaugranas seraient intéressés par un deuxième international espagnol. Selon les informations du média espagnol AS, le FC Barcelone aurait pris des renseignements sur la situation d’Aymeric Laporte. Le défenseur de 28 ans est barré par une forte concurrence à Manchester City et un transfert pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu. D’autant plus qu’Aymeric Laporte serait disposé à revenir dans le championnat espagnol cet été. Les dirigeants du Barça pourraient profiter de cette aubaine pour rapatrier l’international espagnol.

FC Barcelone Mercato : Une nouvelle organisation défensive avec Laporte ?

Depuis le départ à la retraite de Gerard Piqué, le FC Barcelone à la recherche d’un défenseur central capable de jouer à gauche. L’arrivée d'Aymeric Laporte offrirait de nombreuses options à Xavi, notamment la possibilité de mettre en place un système avec trois défenseurs centraux.

En parallèle, l’éventuelle signature de l'international espagnol pourrait également acter le départ d’Eric Garcia. Les récentes prestations du défenseur de 22 ans n’auraient pas convaincu les dirigeants du FC Barcelone qui envisagent de le sacrifier cet été.