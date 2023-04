Publié par JEAN-LUC D le 20 avril 2023 à 19:11

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG sera sur le terrain d’Angers SCO vendredi soir. Découvrez le groupe convoqué par Christophe Galtier.

PSG : Christophe Galtier redoute un piège à Angers

Demain soir, à 21h, dans un match diffusé sur Prime Video, le Paris Saint-Germain sera au stade Raymond-Kopa pour affronter la lanterne rouge du championnat, Angers SCO. Malgré son statut de futur pensionnaire de la Ligue 2, le club angevin fait tout de même peur à Christophe Galtier qui ne veut pas se faire piéger vendredi soir.

« Angers va jouer son jeu, sans aucune pression, si on considère qu’ils sont déjà relégués en Ligue 2. Il va y avoir une grosse ambiance, avec des joueurs libérés d’une éventuelle pression qu’ils auraient pu avoir auparavant. Il faudra prendre le match par le bon bout, ne donner aucun espoir. Le titre n’est pas acquis, il reste beaucoup de matches », a déclaré le coach du PSG qui a annoncé un forfait et un important retour dans son groupe pour cette rencontre.

« On bénéficie du retour de Marco Verratti, mais on aura l’absence de Nuno Mendes. Il a fait la séance, mais ses sensations ne sont pas bonnes sur le plan musculaire. Il y a un principe de précaution », a ajouté Christophe Galtier. Après la conférence de presse de son entraîneur, le champion de France en titre a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour le déplacement à Angers.

PSG : Christophe Galtier avec 20 joueurs à Angers

Christophe Galtier a fait appel à un groupe de 20 joueurs pour affronter Angers SCO demain et rapprocher un peu plus du Paris Saint-Germain du titre de champion de France, le 11e de son histoire. Après quelques semaines d’indisponibilité, Marco Verratti fait son retour parmi ses partenaires et postule même pour un poste de titulaire demain soir.

Par contre, le latéral gauche portugais Nuno Mendes (20 ans), quoique présent à la séance du jour, a été laissé au repos. Outre Neymar, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, absents jusqu’à la fin de la saison, Renato Sanches et Timothée Pembélé sont aussi forfaits pour le match contre le SCO.

Le groupe du PSG face à Angers SCO :

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Ramos, Danilo, Marquinhos, Bitshiabu, Bernat, Serif Nhaga

Milieux de terrain : Verratti, Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Soler

Attaquants : Messi, Mbappé, Ekitike, Gharbi, Housni