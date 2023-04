Publié par JEAN-LUC D le 20 avril 2023 à 22:11

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Christophe Galtier a levé un coin de voile sur le prochain mercato estival du PSG. Ça promet dans la capitale.

PSG Mercato : Galtier prépare la saison prochaine avec Luis Campos

Alors que plusieurs médias et observateurs annoncent la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain au terme de la saison en cours, Christophe Galtier a laissé entendre qu’il pourrait avoir une seconde chance durant l’exercice 2023-2024. En conférence de presse ce jeudi, à la veille du déplacement à Angers pour la 32e journée de Ligue 1, le technicien marseillais a révélé être pleinement associé aux discussions concernant les contours du prochain effectif des Rouge et Bleu.

« Nous travaillons avec Luis sur l'architecture de l'effectif pour la saison prochaine, avec les modifications que nous souhaitons apporter pour améliorer l'équipe. Peut-être avoir plus de variété dans notre jeu, à travers différentes organisations et avoir un meilleur équilibre. Ça fait plusieurs semaines que l'on travaille sur ça, et la semaine dernière aussi. Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG », a expliqué Christophe Galtier avant d’annoncer la couleur sur les mouvements à venir durant l’été.

PSG Mercato : Galtier est assailli par les joueurs qui veulent signer

Depuis des mois et la nouvelle désillusion du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les noms de plusieurs joueurs sont régulièrement associés aux ambitions de Luis Campos en vue du prochain mercato estival. Christophe Galtier confirme cette tendance et assure même qu’ils sont nombreux les joueurs qui veulent rejoindre la bande à Kylian Mbappé.

« Il y aura un bilan qui sera fait en fin de saison, même si j'échange beaucoup avec Luis Campos et avec notre président. Ce bilan sera fait (…) Il faudra bien analyser ce qu'il s'est passé sur la première partie de saison et la deuxième partie (…) Est-ce qu'il y a un manque de visibilité ? Je ne le crois pas, on sait sur quoi nous devons axer notre réflexion pour améliorer notre effectif et notre jeu. Est-ce que cette saison va faire réfléchir certains joueurs sur l'envie éventuelle de venir à Paris ? Croyez-moi que beaucoup de joueurs veulent rejoindre le PSG », a confié le successeur de Mauricio Pochettino.