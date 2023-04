Publié par Timothée Jean le 21 avril 2023 à 16:21

48h avant le choc entre l’ OM et l’OL, Igor Tudor s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour lui de faire le point sur son effectif.

OM : Igor Tudor confirme deux inquiétudes

C’est l’affiche à ne pas manquer lors de cette 32e journée de Ligue 1. Après sa probante victoire à domicile face à Troyes (3-1), l’Olympique de Marseille se déplace dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais. Le club phocéen devra impérativement s’imposer à Lyon afin de conserver sa 2e place au classement. Tout autre résultat risque de compromettre les chances de qualification de l’ OM pour la prochaine Ligue des champions.

Les hommes d’Igor Tudor ont bien conscience de l’enjeu de cette rencontre importante. Ils tenteront ainsi d’enchainer une deuxième victoire consécutive face aux Gones, qui restent invaincus sur leurs 5 derniers matchs en Ligue 1. Le défi sera de taille, mais pas impossible. Et pour ce déplacement périlleux à Lyon, l’entraîneur Igor Tudor pourrait bien être privé de deux joueurs.

À quelques jours de son déplacement à Lyon, l’ OM a repris le chemin de l’entrainement ce vendredi à la Commanderie afin de peaufiner les derniers réglages. Si Amine Harit et Azzedine Ounahi (blessé) sont indisponibles pour le reste de la saison, un titulaire de l’ OM manquait à l’appel.

Nuno Tavares et Vitinha incertains pour le déplacement à Lyon

Nuno Tavares a en effet manqué la séance d’entrainement du jour pour des raisons de santé. Le latéral gauche portugais est resté aux soins et est à présent incertain de disputer le choc entre l’OL et l’ OM. Et il n'est pas le seul joueur susceptible de manquer cette rencontre. Après avoir inscrit ses deux premiers buts sous le maillot phocéen dimanche dernier, Vitinha n'est pas sorti indemne de la rencontre face à Troyes.

Le jeune attaquant portugais a ressenti quelques gênes physiques et n'a repris l'entrainement collectif ce jour. Reste à savoir s'il sera opérationnel face à l'OL. Il faudra patienter pour être fixé. « Nuno Tavares a pris un coup, on verra s’il est disponible. Pareil pour Vitinha qui vient de reprendre l’entraînement aujourd’hui », a confié Igor Tudor devant les médias.

Ces nouveaux pépins physiques ne font pas les affaires d’Igor Tudor, déjà confronté à de nombreuses blessures ces dernières semaines. L’entraîneur marseillais risque de faire sans de se présenter avec un effectif diminué face à l’OL. Il devra trouver des solutions pour consolider son groupe.