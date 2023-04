Publié par Leonard le 24 avril 2023 à 17:31

En écrasant l'AS Monaco samedi soir (3-0), le RC Lens distance son adversaire du week-end pour la qualification en Ligue des Champions.

RC Lens : La furie lensoise

En réalisant une nouvelle performance admirable devant son public, le RC Lens a complètement éteint l'AS Monaco durant la rencontre. La mission semblait impossible sur la pelouse lensoise et face aux attaques éclaires des joueurs de Franck Haise, les Monégasques ont plié et réalisé une piètre rencontre.

En inscrivant deux buts au terme du premier quart d’heure grâce à l'attaquant Loïs Openda, qui marche sur l'eau depuis le mois de mars, le RC Lens s'est facilité la tâche et a même rajouté un troisième but par l’intermédiaire d'Adrien Thomasson qui s'était vu quelques minutes auparavant refusé un but. Grâce à ce nouveau succès à Bollaert sans encaisser le moindre but, le RCL prend 5 points d’avance sur son adversaire à six journées de la fin du championnat. La qualification en Ligue des Champions semble se rapprocher de plus en plus pour le RCL.

La lutte pour la Ligue des Champions

Avec le succès de l'OM hier soir contre l'OL (2-1), le RC Lens est 3e au classement, à un point seulement des Marseillais. Le choc qui les opposera dans deux semaines à Bollaert devrait tenir toutes ses promesses en vue de la course à la seconde place, synonyme de qualification directe pour les phases de poule à la Ligue des Champions.

Porté par son buteur belge Loïs Openda, en feu depuis le mois de mars, le RC Lens pourrait obtenir un ticket pour une qualification en Coupe d'Europe qu'ils n'ont plus disputé depuis la saison 2007/2008 avec la Coupe UEFA et Intertoto. Cette qualification en Ligue des Champions validerait l’incroyable retour du RCL sur le devant de la scène du football français. Les hommes de Franck Haise devront continuer leur marche en avant contre Toulouse avec la pression du résultat de l'AS Monaco et de l'OM, qui aura joué sa finale de Coupe de France quelques jours auparavant contre le FC Nantes.