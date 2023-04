Publié par Leonard le 25 avril 2023 à 04:05

En supériorité numérique, le Stade Rennais s'est tout de même incliné contre Montpellier (1-0). Le >SRFC s'éloigne ainsi de la coupe d'Europe.

Stade Rennais : Un constat amer à l'image de 2023

Les espoirs d'un réveil dans le sprint final sont infimes après cette 11e défaite sur l'année 2023. Malgré un visage bien plus conquérant avec des signes de maîtrise contre le Stade de Reims (3-0) samedi dernier, le Stade Rennais est de nouveau retombé dans ses travers contre Montpellier. Le SRFC aurait pu profiter du faux pas de Lille contre Auxerre (1-1) pour se replacer à la 5e place, synonyme de Ligue Europa Conférence, mais les hommes de Michel Der Zakarian se sont montrés plus réalistes contre un Stade Rennais en manque d'inspiration, comme souvent.

Tandis que les principales occasions sont pour les hommes de Bruno Genesio, le SRFC n'a pas su valider sa domination lors du premier acte. Alors quand le capitaine du MHSC, Téji Savanier, réalise un tacle dangereux et incompréhensible sur Lesley Ugochukwu au retour des vestiaires, le match semble basculer du côté du Stade Rennais.

Mais à 11 contre 10, les Rouge et Noir n'auront pas su trouver la faille devant un bloc compact et imperméable. Le manque d’engagement et de folie dans le jeu du Stade Rennais coûtera trois points après l'unique but signé Stephy Mavididi en fin de match sur une combinaison qui, face à une défense apathique, fonctionna sans problème. Cette piètre performance du Stade Rennais est à l'image de la seconde partie de saison des Rouge et Noir, sans folie et sans caractère.

La coupe d'Europe s’éloigne pour le SRFC

Ce nouveau revers ne scelle pas encore une qualification en coupe d'Europe, mais il est clair que la perspective de jouer pour une sixième saison consécutive la coupe d'Europe s’assombrit. En profitant du match de nul Lille et de la défaite de Monaco à Lens (3-0), le SRFC aurait pu revenir à la cinquième place à 5 points de la quatrième place.

Le coche étant raté, le SRFC patine et pour le capitaine Hamari Traoré, il n'est pas utile de parler de coupe d'Europe si l'équipe ne change pas. "Je suis très déçu, aujourd’hui il faut arrêter de parler d’Europe, il faut se concentrer sur nous-même. Certes on veut tous l’Europe, mais aujourd’hui ce qu’on a montré ce n’est pas digne d’une équipe qui va jouer l’Europe."

Un sentiment partagé par l'entraîneur Bruno Genesio. "Il faut se poser les bonnes questions, car ce que l’on montre d’un match à l’autre n’est pas digne d’une équipe qui vise l’Europe." À six journées de la fin du championnat, le Stade Rennais devra à nouveau réagir devant son public contre Angers, ce dimanche à 15h.