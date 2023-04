Publié par Leonard le 18 avril 2023 à 03:07

Après sa belle victoire contre Reims, le Stade Rennais se replace pour l'Europe. Qui seront les hommes forts du SRFC en cette fin de saison ?

Dans cette rencontre maîtrisée et remportée 3 buts à 0 par le SRFC grâce à un doublé de Jérémy Doku et une réalisation d'Arthur Theate, les hommes de Bruno Genesio ont montré un visage conquérant et une maitrîse dans le jeu qui leur manquait depuis quelques mois maintenant. L'entraîneur du Stade Rennais, qui avait reconduit un 4-3-3 en titularisant Flavien Tait pour la première fois depuis le mois de février et Jérémy Doku sur l'aile droite, a vu ses choix payants en vue de leurs bonnes performances.

Sans onze type prédéfini, Bruno Genesio a été interrogé en conférence de presse pour savoir s'il avait enfin trouvé son système et ses titulaires indiscutables : "Non je ne dirais pas ça. Honnêtement je ne pense pas que ce soit un problème de système, de onze de départ. C’est avant tout collectif et la volonté de faire les choses ensemble, de manière organisée et sur la durée, avec la confiance nécessaire pour gagner des matchs. C’est là où on voit aussi les hommes, les joueurs, les clubs forts dans ces moments là."

Stade Rennais : Trouver des certitudes dans le onze de départ du SRFC

Dans cette fin de saison où le Stade Rennais va devoir se battre pour obtenir un ticket en coupe d'Europe, certains joueurs ont laissé entrevoir de belles promesses sur leur capacité à insuffler une bonne dynamique dans l'équipe. Bien que la force collective ait brillé, certaines individualités ont montré de très belles choses sur la pelouse du Roazhon Park.

Parmi elles, Flavien Tait qui, au coeur de l'entrejeu aux côtés de Lesley Ugochukwu et Benjamin Bourigeaud, a brillé. En apportant de l'allant offensif et de la justesse technique dans les trente derniers mètres, le milieu qui n'avait pas débuté une rencontre depuis la déroute contre le LOSC en février dernier, à réaliser une belle partition. Plus à l'aise dans ce système, Flavien Tait pourrait bien être un des facteurs X de l'animation rennaise en cette fin de saison.

Les deux buteurs du match auront eux aussi un rôle très important à jouer dans le sprint final du SRFC. Écarté pendant un temps par Bruno Genesio, Arthur Theate a montré une force de caractère pour retrouver sa place avec le Stade Rennais, et forme un duo prometteur avec Warmed Omari. De son côté, le virevoltant Jérémy Doku qui a enfin ouvert son compteur en championnat au Roazhon Park, a une carte à jouer dans cette fin de saison.

Titulaire après une bonne semaine d’entraînement, son coach Bruno Genesio s'est exprimé après la rencontre sur son joueur : "Il s’est bien entraîné et il est récompensé. Ça doit lui faire prendre conscience que lorsqu’il travaille bien à l’entraînement, en général il est bien en match." En déplacement ce dimanche contre Montpellier, le Stade Rennais devra sortir une grosse performance pour ramener des points cruciaux dans le sprint final.