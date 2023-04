Publié par Leonard le 25 avril 2023 à 02:05

En s'imposant au Camp Nou face à l'Atlético Madrid (1-0), le FC Barcelone se rapproche encore plus du titre de champion d'Espagne avec un record en vue.

FC Barcelone : Une victoire made in Xavi

Après trois matchs sans succès et sans aucun but inscrit, le FC Barcelone a retrouvé le sourire avec cette victoire contre l'Atlético Madrid 1-0 devant son public. Grâce à un but de Ferran Torres en fin de première mi-temps, les Blaugranas remportent leurs 24 matches de la saison et garde 11 points d'avance sur son dauphin le Real Madrid. Dans une rencontre maîtrisée par le Barça, les retours de Frenkie de Jong, titulaire dans l'entrejeu, et de Pedri, rentré à l'heure de jeu, n'ont pas permis d’amener de l’allant offensif qui manque depuis quelque temps à Barcelone.

Muet pour la quatrième fois d’affilée, Robert Lewandowski n'a pas su retrouver le chemin des filets. En difficulté ces derniers temps, "Lewy" n'a marqué qu'un but au cours des 9 derniers matchs. Pour l'épauler sur cette fin de saison, l'international français, Ousmane Dembélé, devrait réintégrer le groupe du FC Barcelone la semaine prochaine contre le Rayo Vallecano.

Le titre et un record pour finir la saison

Avec ce succès, le FC Barcelone a battu la dernière équipe qui pouvait lui barrer la route dans cette fin de saison. En maîtrisant les débats sans être flamboyant, le Barça a de nouveau réalisé un clean-sheet sur sa pelouse. Les hommes de Xavi ont pour la 23e fois cette saison défendu leur cage sans encaisser le moindre but, un record égalé pour Marc-André ter Stegen et ses défenseurs avec celui de Claudio Bravo, qui après 38 matches avait préservé ses buts à 23 reprises lors de la saison 2014/2015.

La fin de saison du FC Barcelone s'annonce radieuse sur le plan sportif avec le titre à la clé et la perspective de garder sa défense inviolée le plus possible (9 buts encaissés en championnat), tandis que l’incertitude sur le plan extrasportif perdure depuis l'annonce de l'affaire Negreira.