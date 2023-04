Publié par Edouard le 26 avril 2023 à 11:32

Après sa victoire face à Lyon, l' OM se redonne espoir dans la course au titre. Quelles chances pour l'Olympique de Marseille d'être champion de France ?

OM : Quelles sont les chances pour le titre ?

À six journées de la fin du championnat, l'Olympique de Marseille accuse 8 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Le titre de champion de France est encore mathématiquement jouable, mais le retard risque d'être difficile à rattraper. En plus de ses points d'avance, le PSG affiche également une bien meilleure différence de but (+44 face à +28)

Le PSG reste sur trois victoires de suite en Ligue 1, mais l' OM est tout de même devant sur la forme récente. Les Marseillais sont invaincus depuis sept matchs en championnat et leur défaite face à... Paris. Dans le contenu des matchs, la dynamique est à peu près la même. L' OM continue de mettre en place son jeu face à des adversaires, alors que le PSG a enchaîné les performances insipides ces derniers temps, avec notamment deux défaites de suite face à l'OL et le Stade Rennais, et une victoire poussive face à Angers SCO vendredi dernier.

Un calendrier plus favorable au PSG

L'Olympique de Marseille a un calendrier plutôt abordable pour la fin de saison. Deux déplacements difficiles attendent l' OM à Lens (3e) et Lille (5e), mais les Marseillais affronteront quatre clubs de bas de tableau (Auxerre, Angers, Brest et Ajaccio). Le PSG dispose toutefois d'un calendrier très favorable. L'équipe la mieux classée qu'affronteront les Parisiens est Clermont, 9e. Les cinq autres adversaires du PSG (Lorient, Troyes, Ajaccio, Auxerre et Strasbourg) sont tous classés dans la deuxième partie de tableau.

Aucun dauphin n'a rattrapé un tel retard dans l'histoire en Ligue 1. L' OM pourra tout de même s'appuyer sur quelques exemples pour enclencher une remontada. Lors de la saison 2001-2002, l'OL de Jacques Santini comptait 6 points de retard sur le leader lensois à dix journées de la fin. Ils avaient repris 8 points aux Nordistes, mais une confrontation directe avait eu lieu entre les deux clubs. Les Lyonnais avaient même fait encore mieux l'année suivante. Seulement 4es à dix journées de la fin, ils avaient repris neuf points au leader marseillais.