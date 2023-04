Publié par Thomas G. le 26 avril 2023 à 12:32

À quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, l'Atlético Madrid aurait coché le nom d'un milieu du PSG en vue d'un transfert cet été.

PSG Mercato : Fabian Ruiz serait dans le viseur de l’Atlético Madrid

Arrivé lors du premier mercato de Luis Campos en tant que conseiller sportif, Fabian Ruiz vit une première saison mitigée au PSG. L’international espagnol n’est pas parvenu à s’imposer en tant que titulaire indiscutable. Le milieu de 27 ans a livré plusieurs prestations en dents de scie et il serait dans le viseur de Luis Campos. Moins d’un an après son arrivée, Fabian Ruiz pourrait être vendu par le PSG cet été, à l’instar de Carlos Soler et Renato Sanches.

Malgré une première saison contrastée au Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz reste un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Selon les informations de Fichajes, les dirigeants de l’Atlético Madrid seraient intéressés par son profil. Les Colchoneros auraient pour objectif de recruter plusieurs milieux de terrain cet été et Diego Simeone souhaiterait rapatrier le milieu du PSG en Liga.

De plus, Fabian Ruiz ne rentrerait plus dans les plans du PSG ce qui pourrait faciliter son transfert à l’Atlético Madrid. En parallèle, l’international espagnol pourrait être ouvert à l’idée de revenir dans le championnat espagnol pour assurer sa place à l’Euro 2024 avec la Roja.

PSG Mercato : Luis Campos prépare des départs

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain s’active en coulisse pour trouver des points de chute à certains joueurs. Luis Campos souhaiterait restructurer l’effectif du club de la capitale et un nouveau dégraissage massif est à prévoir. En plus de Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches, El Chadaille Bitashiabu et Hugo Ekitike pourraient également être vendus cet été.

Dans le même temps, le Paris SG doit également prendre des décisions pour les joueurs qui sont actuellement prêtés. Abdou Diallo, Leandro Paredes et Julian Draxler pourraient revenir tandis qu'Édouard Michut, Mauro Icardi et Junior Dina-Ebimbe devraient définitivement quitter le PSG. Une fois de plus, le Paris Saint-Germain devrait être l’un des clubs à surveiller cet été.