Publié par Thomas G. le 25 avril 2023 à 10:06

Intéressé pour recruter un défenseur depuis plusieurs semaines, les dirigeants du PSG pourraient compter sur un renfort inattendu après Milan Skriniar.

PSG Mercato : Un défenseur va revenir au Paris SG cet été

Le PSG s’est imposé ce week-end face à la lanterne rouge, Angers SCO, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Cette victoire permet au Paris Saint-Germain de faire un pas de plus vers le titre de champion de France. Les Parisiens ont désormais 8 points d’avance sur leur dauphin, l’Olympique de Marseille. En parallèle de ce 11e sacre de champion de France, les dirigeants du PSG ont commencé à préparer la saison prochaine.

Le club de la capitale s’est notamment intéressé à la situation de l’international sénégalais Abdou Diallo. Le défenseur de 26 ans avait été prêté avec option d’achat au RB Leipzig l’été dernier. Toutefois, selon les informations du journal Le Parisien, le champion d’Afrique ne devrait pas être conservé par le club allemand. Abdou Diallo sera donc de retour au PSG cet été.

Blessé pendant plusieurs semaines après la Coupe du monde, l’international sénégalais n’a pas réussi à convaincre les dirigeants du RB Leipzig. En parallèle, l’avenir d’Abdou Diallo pourrait s’écrire loin du Paris SG. L’ancien monégasque souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival et privilégierait un départ à l’étranger.

PSG Mercato : Le Paris SG veut renforcer la concurrence en défense

L’une des priorités de la direction du PSG serait de renforcer la ligne défensive. Dans cette optique, les Parisiens ont déjà bouclé l’arrivée de l’international slovaque Milan Skriniar. Le Paris Saint-Germain souhaiterait recruter un deuxième défenseur en plus du défenseur de l’Inter Milan. D’autant plus que la vente d’Abdou Diallo et l’éventuel départ de Sergio Ramos pourraient faciliter la venue d'un nouveau roc défensif.

Dans le même temps, la cellule de recrutement du PSG s’est activée ces dernières semaines. Le Paris Saint-Germain aurait pris des renseignements sur le défenseur de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo, l’international français Axel Disasi et la pépite croate Luka Vuskovic.