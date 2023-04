Publié par Timothée Jean le 27 avril 2023 à 06:35

Après la victoire de l’ OM sur la pelouse de l’OL (1-2), la titularisation inattendue de Leonardo Balerdi suscite diverses interprétations.

OM Mercato : Le temps de jeu de Leonardo Balerdi servira à mieux le vendre

En cette fin de saison, le coaching d’Igor Tudor à l’ OM sera scruté de très près. Dimanche dernier, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait effectué un choix fort face à l’OL en passant de Chancel Mbemba en défense centrale. Sa décision a surpris bon nombre de supporters sachant que le défenseur congolais n’était pas blessé.

Mais Igor Tudor avait finalement décidé d’aligner Leonardo Balerdi pour épauler Samuel Gigot et Sead Kolasinac dans l’axe de la défense. Le technicien croate avait tenu à justifier son choix payant, puisque l’OM s’est imposé à Lyon. Il assurait qu’il s’agissait d’un choix purement tactique. « J’ai choisi Balerdi plutôt que Mbemba pour des raisons techniques, en étudiant Lyon et en voyant comment ils jouent », avait-il expliqué.

Malgré ses errements défensifs régulièrement pointés du doigt, le défenseur argentin conserve toujours la confiance de son entraîneur. Et cela ne devra pas changer lors des six derniers matchs de l’ OM. Sa présence permanente dans le onze de départ d’Igor Tudor suscite dès lors divers commentaires. Certains estiment que Leonardo Balerdi est régulièrement aligné à l’OM dans le but d’être vendu cet été et pour en tirer le meilleur prix possible. D’autant plus que l’ancien défenseur de Dortmund concerne une belle cote sur le marché des transferts.

OM Mercato : Leonardo Balerdi sur la liste des potentiels partants

Lors du dernier mercato hivernal, Leonardo Balerdi était déjà proche de quitter le navire marseillais. L’Ajax Amsterdam avait entamé des discussions concrètes avec l’ OM en vue de boucler sa signature. Les Ajacides étaient prêts à mettre jusqu’à 20 millions d’euros pour son transfert. Mais le principal concerné avait refusé de changer de club. Cet été, la donne risque d’être différente.

L’Équipe révélait dernièrement que Leonardo Balerdi figure déjà sur la liste des potentiels partants. Les dirigeants de l’ OM souhaiteraient toucher un joli chèque sur son probable départ. Reste à savoir si l’Ajax Amsterdam reviendra à la charge pour son transfert ou si un autre prétendant se présentera. Pour l’heure, Leonardo Balerdi est déterminé à aider son équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.