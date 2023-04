Publié par Timothée Jean le 20 avril 2023 à 12:11

Cet été, la direction de l’ OM devra gérer le cas Mattéo Guendouzi. Cependant, le milieu français n’est pas le seul joueur susceptible de s’en aller.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi n’est pas le seul joueur poussé vers la sortie

Les mercato se suivent et se ressemblent pour l’Olympique de Marseille. L’hiver dernier déjà, les pensionnaires du Vélodrome, dans le dur financièrement, devaient se séparer de quelques éléments pour récupérer des liquidités et investir sur le marché des transferts. Les Marseillais ont ainsi réussi à faire partir Gerson à Flamengo, Luis Suarez prêté à Almeria ou encore Pape Gueye envoyé au FC Séville.

Ces départs ont permis à l’ OM de soulager un peu ses finances. Dans l’autre sens, le club phocéen a accueilli trois renforts de taille en la personne de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. De quoi rendre heureux Igor Tudor, qui a eu son mot dire sur ce mercato hivernal. Cet été, l’entraîneur de l’ OM travaillera à nouveau avec sa direction pour apporter quelques retouches à son effectif afin d’être plus compétitif la saison prochaine.

Mais pour attirer de nouvelles recrues, les dirigeants de l’ OM devront encore sacrifier quelques joueurs dans le but de récupérer des liquidités. Peu utilisé sous les ordres d’Igor Tudor, Mattéo Guendouzi est alors présenté comme l’une des futures ventes de l’ OM. La direction phocéenne serait prête à se séparer du Français à condition bien sûr de recevoir une belle offre. Deux clubs de Premier League, West Ham et Aston Villa, s’activeraient déjà pour le recruter.

Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder et Pape Gueye mis sur le marché

Toutefois, Mattéo Guendouzi n’est pas le seul en passe de quitter le navire marseillais cet été. L’Équipe assure en effet que la direction de l’ OM a ciblé trois autres joueurs dont elle aimerait se séparer lors de la prochaine fenêtre de transfert. Et il y a des surprises ! Dans cette liste, figure notamment Leonardo Balerdi.

Le défenseur argentin avait déjà failli quitter l’ OM l'hiver dernier. Courtisé par l’Ajax Amsterdam qui avait entamé les grandes manœuvres pour boucler son transfert, le joueur de 24 ans avait finalement décidé de rester pour aider son équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré cela, Leonardo Balerdi ne devrait pas défendre les couleurs marseillaises la saison prochaine.

L’ OM aimerait le vendre cet été, idem pour Cengiz Ünder. Revenu au premier plan après la Coupe du monde au Qatar, l’international turc n'arrive pas à suivre le rythme imposé par Igor Tudor. Utilisé comme piston droit, l’ancien joueur de l’AS Rome peine à se montrer à la hauteur des attentes de son entraîneur. Il risque, lui aussi, de faire ses valises à l’issue de l’exercice.

Le dernier joueur de l' OM poussé vers la sortie n’est autre que Pape Gueye, actuellement prêté au FC Séville sans option d’achat. Convaincue par ses performances, la direction du club espagnole songerait déjà à le conserver le plus longtemps possible. Et l’ OM ne s’oppose pas vraiment à son départ. Les Marseillais pourraient toucher plus de 10 millions d’euros sur son transfert définitif.

Le quotidien sportif assure en tout cas que l’ OM a déjà établi son plan de bataille pour cet été, où les trois joueurs seront invités à s’en aller. Le mercato estival promet donc d’être très agité du côté de Marseille.