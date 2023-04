Publié par ALEXIS le 27 avril 2023 à 15:42

L’ ASSE compte désormais six absents pour le match contre Rodez, samedi (19h). Deux nouveaux joueurs ont rejoint l'infirmerie.

ASSE : Wadji et Mouton rejoignent l'infirmerie stéphanoise

Lors de son point médical sur le groupe de l’ ASSE, Laurent Batlles a fait savoir que six joueurs manquent à l’appel, avant la 33e journée de Ligue 2 face à Rodez. Outre les blessés de longue date : Boubacar Fall et Gaëtan Charbonnier, dont la saison est d'ores et déjà terminée, l’AS Saint-Etienne compte deux nouveaux blessés : Ibrahima Wadji et Louis Mouton.

L’attaquant sénégalais est touché à la cheville. Son retour est espéré la semaine prochaine. Quant au milieu de terrain, il va passer une IRM vendredi matin, selon l’entraîneur de l’ ASSE, afin d’être situé sur la gravité de sa blessure. Mercredi, Evect a évoqué une « rupture du ligament de la cheville » pour le joueur de 20 ans.

Ibrahima Wadji et Louis Mouton sont donc forfaits ce samedi (19h) au stade Paul-Lignon. Tout comme Thomas Monconduit (adducteurs) et Anthony Briançon (mollet). Le milieu défensif et le capitaine des Verts sont en reprise. Ils ont trottiné aux côtés de Gaëtan Charbonnier cette semaine à l’Etrat, mais ne sont pas encore bien remis pour rejouer.

La bonne nouvelle concerne le retour de Dennis Appiah. Laurent Batlles l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match ce jeudi. Le défenseur était sorti contre Grenoble Foot à la suite d'un souci musculaire et avait manqué la réception du FC Metz.