Publié par ALEXIS le 25 avril 2023 à 14:25

L’ ASSE a repris l’entraînement ce mardi après sa défaite contre Metz. Un blessé de longue date et deux autres joueurs font leur retour à l’Etrat.

ASSE : Gaëtan Charbonnier de retour à l'entraînement individuel

Il ne reste plus que 6 matchs avant la fin du championnat de Ligue 2. L’ ASSE prépare cette fin de saison avec beaucoup de détermination, elle qui n’est pas encore assurée à 100% du maintien. L’AS Saint-Etienne est cependant sur la bonne voie. Pour poursuivre sa remontée au classement, Laurent Batlles a demandé à ses joueurs de ne pas céder au relâchement. Le FC Metz a certes mis fin à la longue série de 10 matches sans défaite des Verts, mais ils doivent redémarrer une autre série. À commencer par le déplacement à Rodez, samedi prochain au Stade Paul-Lignon.

L’ ASSE a entamé la préparation de cette rencontre de la 33e journée contre le club de l'Aveyron, ce mardi. Lors de la séance de ce jour, le groupe stéphanois a enregistré le retour de Gaëtan Charbonnier. Comme annoncé par Laurent Batlles en conférence de presse la semaine dernière, l’attaquant blessé et opéré du genou est remis sur pied et a repris la course. L'attaquant avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur le 11 février dernier et a subi une intervention chirurgicale le 21 février. Il a entamé une nouvelle étape de sa rééducation, néanmoins, il ne devrait pas rejouer cette saison.

ASSE : Briançon et Monconduit se sont remis à la course

Sur le tableau des retours, on note ceux d’Anthony Briançon et de Thomas Monconduit. Le capitaine de l’ ASSE et le milieu défensif étaient justement en compagnie de Gaëtan Charbonnier lors du footing à l’Etrat.

Anthony Briançon souffrait d’une lésion au mollet alors que Thomas Monconduit était touché à l'adducteur. En phase de reprise, ils devraient être opérationnels pour les derniers matchs de la saison. Une bonne nouvelle pour Laurent Batlles dont l’objectif est de rebondir immédiatement en championnat. « Ça peut arriver, j’espère que c’est un non-fait et qu’on va repartir de l’avant », a t-il déclaré après la défaite contre le FC Metz.