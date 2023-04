Publié par ALEXIS le 26 avril 2023 à 01:15

Une recrue hivernale de l’ ASSE regrette profondément la défaite contre le FC Metz à Geoffroy-Guichard, surtout sa faute à l’entame du match.

ASSE : Fomba, « on a donné des buts aux Messins, à commencer par moi »

Le FC Metz a mis fin à la longue série d’invincibilité de 10 matchs de l’ ASSE, samedi, en infligeant une défaite aux Stéphanois (1-3) en une mi-temps. Le meilleur buteur de la Ligue 2, Georges Mikautadze a incrit un doublé (10e et 26e) et le défenseur Koffi Kouao (12e) a marqué un but.

Les actions des deux premiers buts des Grenats sont consécutives à des pertes de balle des Verts. Quant au troisième but, il fait suite à un penalty concédé par Victor Lobry. Le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne a accroché Danley Jean-Jacques par le maillot.

Lamine Fomba, l’une des recrues hivernales stéphanoise, a été coupable sur le premier but. Et il regrette profondément son erreur. « On a fait des erreurs. On a donné des buts aux Messins, à commencer par moi sur le premier », a-t-il confié, dans des propos rapportés par But Football Club.

« Il y a eu cette erreur sur l'ouverture du score qui nous a plombés d'entrée. On a raté notre entame, mais après la mi-temps, c'était mieux. On s'est repris, mais c'était trop tard », a regretté le milieu défensif de l’ ASSE.

L’équipe de Laurent Batlles avait pourtant bénéficié du soutien de ses supporters en grand nombre. Ils étaient plus de de 32 000 dans le chaudron bouillant, mais leur apport n’a pas suffit. Les Verts se concentrent désormais sur leur prochain match, un déplacement à Rodez, samedi (19h).

« Il faudra juste gommer tout ça pour les prochains matchs », a indiqué Lamine Fomba, avant la confrontation entre l' ASSE (10e) et Rodez AF (12e), au stade Paul-Lignon, lors de la 33e journée.