Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2023 à 21:27

Randal Kolo Muani est la priorité du Qatar pour renforcer l’attaque du PSG la saison prochaine. Mais l’Eintracht Francfort ne compte pas brader son buteur.

PSG Mercato : Mbappé défie le Bayern pour Kolo Muani

Désireux d’évoluer au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain avec numéro 9 de métier, « Kylian Mbappé veut convaincre Kolo Muani de signer à Paris. Les deux joueurs discutent au sujet d'un potentiel transfert », selon les informations du journaliste allemand Christian Falk. Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup puisque le Bayern Munich, qui est aussi à la recherche d’un nouveau buteur pour la saison prochaine, aurait fait de Kolo Muani sa cible privilégiée pour le poste.

L’entraîneur bavarois Thomas Tuchel apprécie particulièrement le profil de l’international français de 24 an, qui connaît déjà bien la Bundesliga et ne devrait coûter relativement moins cher que Victor Osimhen, estimé à 150 millions d’euros. D’après le journal Bild, les dirigeants du Bayern Munich pensent pouvoir conclure le transfert de l’ancien avant-centre du FC Nantes pour moins de 100 millions d’euros. Mais c’est sans compter avec la détermination du club allemand dans ce dossier.

PSG Mercato : Francfort attend une offre « folle » pour Kolo Muani

En effet, selon les informations relayées ce samedi par le journaliste Fabrizio Romano, outre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et des clubs de Premier League seraient effectivement à la lutte pour recruter Randal Kolo Muani lors du prochain mercato estival. Le spécialiste mercato italien explique notamment que « l’Eintracht Francfort est conscient de l'intérêt du FC Bayern pour Randal Kolo Muani. Les clubs de Premier League traquent également l'attaquant français. » Cependant, l’Eintracht n'acceptera pas 60/70 millions d'euros pour le buteur tricolore, car il espère le garder un an de plus et vendre après l'Euro 2024. Sauf offre folle, le natif de Bondy ne devrait pas bouger cet été. Le PSG est donc prévenu.