Publié par JEAN-LUC D le 28 avril 2023 à 19:49

En quête d’un nouvel attaquant, Luis Campos serait proche d’un accord avec l’entourage de Victor Osimhen, l’attaquant du Napoli. L’agent du joueur a fait le point sur cette affaire.

PSG Mercato : Luis Campos avance ses pions pour Victor Osimhen

Rassuré pour le fair-play financier, le Paris Saint-Germain entend frapper un gros coup cet été afin d’offrir à Kylian Mbappé le pivot qu’il réclame depuis des mois. Si ses patrons qataris rêvent de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Luis Campos fait le forcing pour placer Victor Osimhen au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Récemment, Foot Mercato a même révélé que « les discussions entre Luis Campos et le représentant de Victor Osimhen, Roberto Calenda, sont bien entamées et un accord sur les contours d’un possible contrat n’est plus très loin. »

Le portail sportif explique notamment que « Campos et Calenda sont proches et ont déjà travaillé ensemble par le passé. Tout cela servirait de base avant d’entamer les négociations pour un transfert, qui seront forcément délicates avec le SSC Naples. » Une tendance salement refroidie par le clan Osimhen ces dernières heures.

PSG Mercato : L'agent de Victor Osimhen dément les rumeurs d'un départ

Auteur de 26 buts et 5 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, Victor Osimhen fait partie des attaquants les plus demandés de la planète. L’international nigérian de 24 ans affole les compteurs et presque tous les grands clubs européens aimeraient l’avoir dans leurs rangs respectifs. En Angleterre, Manchester United et Chelsea seraient prêts à casser leurs tirelires pour le signer dès cet été. À la recherche d’un successeur à Robert Lewandowski, qui a rejoint le Barça l’été passé, le Bayern Munich serait aussi en bonne position dans ce dossier.

Alors que le Napoli réclamerait pas moins de 150 millions d’euros, le Paris Saint-Germain serait aussi prêt à faire le nécessaire pour rapatrier l’ancien buteur du LOSC en Ligue 1. Pour autant, le natif de Lagos est encore loin d’un départ, selon son agent. Interrogé par le Mundo Deportivo, Roberto Calenda a avoué ce vendredi : « tout ce qui a été dit est faux. Il est trop tôt pour parler de la fenêtre de transfert. Des informations sortent pour nous déstabiliser. Il n'y a rien. » Le feuilleton se poursuit donc…