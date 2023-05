Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2023 à 16:35

Waldemar Kita a décidé de chasser un jeune joueur des rangs du FC Nantes. Et la raison de cette décision du président nantais a enflammé la toile.

FC Nantes Mercato : Un espoir algérien injustement viré par Waldemar Kita

Actuellement, le FC Nantes est dans une mauvaise passe. Le club du président Waldemar Kita ne répond ni aux attentes sur le terrain ni en dehors. Lourdement battu par le Toulouse FC en finale de la Coupe de France (1-5), samedi, le FCN a pris la résolution de se séparer d’un jeune espoir algérien. D’après les informations relayées par le compte Twitter Les Talents Algériens, le club de Loire-Atlantique a récemment cassé le contrat de Younes Ben Ali.

Le jeune algérien issu du centre de formation des Canaris aurait pris la résolution de rejoindre l'équipe nationale U17 qui prend part actuellement à la Coupe d'Afrique de sa catégorie. Toujours selon la même source, Younes Ben Ali n’est pas le seul à avoir vécu ce traitement choquant qui consiste à mettre la presse aux jeunes afin qu’ils renoncent aux compétitions internationales avec leurs pays respectifs. En mars passé, Antoine Kombouaré avait écarté le jeune Jaouen Hadjam pendant plusieurs semaines parce qu’il avait observé le ramadan. En attendant de connaître la version du club dans cette affaire, Younes Ben Ali a confirmé la décision de son club formateur.

FC Nantes Mercato : Younes Ben Ali confirme la décision du FCN

Présent en conférence de presse ce lundi, Younes Ben Ali a confirmé avoir été viré par le FC Nantes. Le jeune défenseur a avoué que pour avoir insisté pour participer à la Coupe d’Afrique avec son pays, Waldemar Kita et la direction nantaise a pris la résolution de rompre unilatéralement son contrat aspirant.

« Depuis petit, je joue au FC Nantes. Et comme beaucoup le savent, je suis amoureux de ce club, c’est mon club de cœur. J’ai toujours respecté le FCN, depuis que je suis petit. J’ai tout fait là-bas. Cette année, j’ai eu la possibilité de représenter mon pays, l’Algérie. Cela n’est pas donné à tout le monde de représenter ce pays. C’est une grande fierté. J’ai tout bien fait. Avec le club on n'était pas trop d’accord sur quelques points. J’ai respecté tout ce que j’avais à faire. J’ai décidé d’aller en Algérie. Je n’ai pas été irrespectueux. J’ai fait le choix de respecter mon pays et il faut le respecter. Après, il y en a qui ne sont pas d’accord avec moi. Mais le plus important reste d’aller le plus loin possible en Coupe d’Afrique », a déclaré Ben Benali, qui va devoir se trouver un nouveau club pour poursuivre sa formation.