Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 09:36

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Antoine Kombouaré ne devrait pas survivre au naufrage du FC Nantes face à Toulouse FC en finale de Coupe de France.

Toulouse humilie Antoine Kombouaré et le FC Nantes

Après 1957, le Toulouse Football Club a remporté sa deuxième Coupe de France ce samedi soir après sa belle démonstration face au FC Nantes (5-1). Très entreprenants dès l’entame du match, les hommes de Philippe Montanier avaient déjà plié la rencontre en une demi-heure de jeu, grâce notamment à Logan Costa (4e, 10e) et Thijs Dallinga (23e, 31e). Au retour des vestiaires, Ludovic a réduit l’écart sur pénalty (75e), mais l’international marocain Zakaria Aboukhlal a enfoncé le clou en inscrivant le cinquième but des Violets quatre minutes plus tard (79e).

Détenteurs du trophée, les Canaris ont ainsi été humiliés au Stade de France, qui leur avait sourit l’année dernière face à l’OGC Nice de Christophe Galtier. Pour Antoine Kombouaré, cette claque reçue en présence du Président de la République Emmanuel Macron pourrait avoir entériné la fin de son histoire sur le banc du FC Nantes.

FC Nantes Mercato : Kita déjà à la recherche du remplaçant de Kombouaré ?

Nommé en février 2021 suite au licenciement de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré ne fera pas une troisième saison sur le banc du FC Nantes. À l'instar de son équipe, l’entraîneur nantais est totalement passé à côté de son grand rendez-vous de la saison. Car si le rêve d'une deuxième victoire d'affilée en Coupe de France pourrait laisser penser à une prolongation de Kombouaré au terme de l’exercice en cours, l’humiliation face au TFC ruine désormais tout espoir de le voir reconduire par Waldemar Kita.

En effet, selon le journaliste David Phelippeau, le Kanak de 59 ans ne doit plus trop se faire d'illusion sur son avenir à Nantes. « Antoine Kombouaré peut-il résister à une telle humiliation ? La question va se poser... Je pense que WK ne se la pose même plus », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Seizième de Ligue 1, le FCN va désormais se battre pour son maintien dans l’élite.