11e de Ligue 2 à 5 journées de la fin de saison, l’ ASSE se déplace à Laval le 13 mai prochain. Laurent Batlles sera privé d’un titulaire pour ce match.

ASSE : Laurent Batlles avec un absent de taille contre Laval

L’AS Saint-Étienne vit une fin de saison assez délicate sur le plan comptable. Samedi dernier, les Verts ont énormément souffert sur la pelouse de Rodez. Menés à la 48e minute de jeu suite à un penalty parfaitement exécuté par Bradlay Danger, les hommes de Laurent Batlles ont longtemps couru après le score.

Imprécis sur le plan technique, les joueurs l’ ASSE ont tout de même réussi à trouver les ressources nécessaires pour revenir au score grâce à un but de Kader Bamba (84e). Le score n'évoluera pas, les deux équipes se séparent sur un match nul (1-1) lors de la 33e journée de Ligue 1. Grâce à ce point du nul, l’ ASSE se relance dans la course au maintien et tentera d’entamer une série de victoires afin de s’éloigner définitivement la zone de relégation.

ASSE : Lamine Fomba suspendu pour le déplacement à Laval

Toutefois, les Stéphanois ne sont pas sortis indemnes de leur déplacement à Rodez. Si Jean-Philippe Krasso, Léo Pétrot ou encore Mathieu Cafaro ont su être vigilants pour éviter un avertissement lors de cette rencontre, ce n’est pas le cas de Lamine Fomba. De retour des vestiaires, le milieu défensif a écopé d’un carton jaune pour un vilain geste.

Par conséquent, Lamine Fomba ne sera pas du voyage à Laval. Il est suspendu pour accumulation de cartons jauges, indique le média Peuple Vert. L’entraîneur de l’ ASSE devra donc trouver une solution pour le remplacer dans l’entrejeu. En attendant le déplacement à Laval, l’AS Saint-Étienne accueille samedi prochain l’En Avant Guingamp dans la 34e journée de Ligue 2. Les Verts devront l'emporter avant d’aller défier Laval, un adversaire qui lutte pour le maintien.