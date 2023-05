Trois jours après la finale de la Coupe de France, Toulouse affronte le RC Lens ce mardi soir. Une programmation qui agace l' OM et Pablo Longoria.

Le RC Lens avantagé face à Toulouse, l' OM en colère

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération lors de la 33e journée de Ligue 1 en renversant Auxerre dimanche soir (2-1) au stade Vélodrome. Ce succès a permis à l’ OM de se relancer dans la course au podium. Mais les hommes d’Igor Tudor ont du lourd à affronter en cette dernière ligne droite avec le déplacement périlleux sur le terrain du RC Lens samedi prochain.

Cette rencontre au sommet sera décisive dans la course à la Ligue des champions. Séparés d’un seul point au classement, l’ OM et le RCL feront tout pour terminer à la 2e place de Ligue 1. Mais avant cette affiche immanquable, les Sang et Or ont un rendez-vous important ce mardi soir.

Le Racing Club de Lens se déplace à Toulouse pour un match en retard de la 33e journée de Ligue 1. La programmation de cette rencontre passe très mal du côté de l’OM puisque les Toulousains affronteront les Lensois, trois seulement après leur triomphe inoubliable en Coupe de France samedi dernier. Un délai particulièrement serré pour les joueurs du TFC qui risquent d’être émoussés face aux Sang et Or.

Pablo Longoria craint que les Toulousains soient amoindris physiquement

D’ailleurs, selon les informations de RMC Sport, le président de l' OM, Pablo Longoria, craint que les Toulousains soient amoindris physiquement face au RC Lens, d’autant plus qu’ils n’ont plus rien à jouer en championnat. Déjà qualifié pour la Ligue Europa grâce à sa victoire en Coupe de France, le TFC jouera-t-il à fond cette rencontre ? Telle est la question qui intrigue bon nombre de supporters et observateurs de l’ OM.

Le quotidien sportif indique aussi que le président de l’ OM est insatisfait de ce calendrier. Pablo Longoria se demanderait même pourquoi la rencontre entre Toulouse FC et le RC Lens n'a pas été positionnée mercredi soir, tout comme le choc pour le maintien entre le Stade Brestois et le FC Nantes.

Quoi qu’il en soit, la direction de l'Olympique de Marseille n’apprécie guère la programmation du match, d’autant plus que les Marseillais ont rendez-vous samedi prochain avec les Lensois pour une rencontre décisive dans la course à la Ligue des champions.