Après la victoire de l' OM dimanche soir, le RC Lens va jouer très gros ce mardi à Toulouse. Voici la composition du RCL.

RC Lens : Avant Marseille, le RCL doit gagner

Le match de samedi prochain entre le RC Lens et l' OM est déjà dans toutes les têtes. Mais avant ce grand rendez-vous, le RCL doit d'abord se déplacer à Toulouse ce mardi pour le match en retard de la 33e journée de Ligue 1. Troisièmes de Ligue 1 avec quatre points de retard sur Marseille, les Sang et Or n'ont pas le droit à l'erreur, et doivent impérativement ramener les trois points de ce périlleux déplacement à Toulouse.

La tâche ne sera pas des plus simples pour les hommes de Franck Haise, car le récent vainqueur de la Coupe de France face à Nantes samedi soir (5-1) pourra compter sur un Stadium plein à craquer, prêt à accueillir ses héros comme il se doit, tout en les poussant à réaliser un nouvel exploit en battant le RCL.

Franck Haise privé de plusieurs joueurs face à Toulouse

Déjà privé de Salis Abdul Samed pour les deux prochains matchs du RC Lens, Franck Haise va également devoir composer sans son latéral gauche, Deiver Machado, touché face à Monaco (3-0) le week-end dernier, et pas apte à prendre part à cette rencontre à Toulouse.

Un nouveau coup dur pour le technicien lensois, qui ne peut toujours pas compter sur Wesley Saïd, Jimmy Cabot ou encore Wulker Farinez, tous les trois toujours blessés. Néanmoins, les autres hommes forts du RCL seront présents ce mardi soir au Stadium, et le onze de départ sang et or devrait tout de même avoir fière allure malgré les absences, avec l'objectif de revenir talonner l' OM au classement avant le choc de samedi soir entre ces deux équipes à Bollaert.

La compo probable du RC Lens à Toulouse :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux de terrain : P. Frankowski, J. Onana, S. Fofana, M. Haïdara, F. Sotoca

Attaquants : A. Fulgini, L. Openda