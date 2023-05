Demain mardi, le RC Lens affrontera Toulouse FC sur son terrain dans le cadre du match en retard de la 33e journée de Ligue 1. Les groupes des deux équipes ont été dévoilés.

Deux clubs dans des situations bien différentes se rencontrent demain en Ligue 1. Le RC Lens, en course pour piquer la deuxième place de Ligue 1 à l’OM, affronte Toulouse FC demain sur le coup de 21h. Le TFC est 13e du classement, mais vient de remporter la Coupe de France. Cette rencontre est déjà décisive pour les Sang et Or qui redoutent l’échappée belle de l’Olympique de Marseille dans la course à la 2e place.

Franck Haise va devoir innover

Franck Haise sait que le match qui s’annonce sera différent pour ses joueurs et lui. Alors qu’il doit arracher la victoire, le coach lensois s’avance en réalité vers une confrontation avec un club qui vient de remporter la Coupe de France. Boosté par son nouveau succès, Toulouse FC sera difficile à manœuvrer par le Racing Club de Lens.

Pour sa part, Philippe Montanier reste sur les recettes qui ont déjà fait leurs preuves. Il a fourni un groupe de joueurs capables d’aller chercher les Lensois, bien qu’ils soient difficiles à manœuvrer.

Groupe de Toulouse FC :

Dupé, Haug - Costa, Desler, Diarra, Kamanzi, Keben, Rouault, Suazo - Chaibi, Dejaegere, Genreau, Sierro, Spierings, Van den Boomen - Aboukhlal, Birmancevic, Dallinga, Onaiwu, Ratao.

Le groupe du RC Lens :

Leca, Samba – Gradit, Danso, Frankowski, Haïdara, Medina, Le Cardinal, Boura – Claude-Maurice Fofana, Onana, Poreba, Fulgini, Thomasson, Pereira Da Costa – Buksa, Sotoca, Openda, Labeau-Lascary.