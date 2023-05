La préparation du match contre l’EA Guingamp commence bien pour l’ ASSE. Deux Stéphanois ont fait leur retour à l’entraînement collectif ce mardi.

ASSE : Monconduit et Wadji retrouvent l'entrainement collectif

L’ ASSE ne va pas bien en cette fin de saison. Les Verts ont aligné une défaite et un match nul lors de leurs derniers matchs, alors qu’ils étaient sur une série d’invincibilité de 10 match consécutifs. La défaite contre le FC Metz (1-3) et le nul à Rodez (1-1) sont donc un gros coup d’arrêt pour l’équipe de Laurent Batlles, dont l’objectif est de finir le plus haut possible au classement, après avoir assurée son maintien. Il reste désormais 5 matchs à l’AS Saint-Etienne pour tenter de remonter au classement, car elle a perdu 2 places, de la 9e à la 11e.

Le premier match des Verts dans cette dernière ligne droite du championnat sera contre l’EA Guingamp, samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard. Pour préparer ce rendez-vous, l’ ASSE a enregistrée un bonne nouvelle ce mardi. « Les Verts ont lancé leur semaine de préparation en comptant sur le retour de Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji », informe le club ligérien. Remis d’une douleur aux adducteurs, le milieu de terrain avait repris par une course individuelle, puis avec le ballon, mais à l’écart du groupe. Quant à l’attaquant sénégalais, il était touché à la cheville et contraint de déclarer forfait avant le match contre Rodez AF.

Les retours de Thomas Monconduit et d’Ibrahima Wadji va faire un grand bien à l’ ASSE lors de la réception d’ l’En Avant. Les jeunes Yanis Lhéry (attaquant, 20 ans) et Antoine Gautier (milieu de terrain, 18 ans) étaient aussi présents dans le groupe des Verts. Il faut cependant noter l'absence du capitaine Anthony Briançon. Victime d'une lésion au mollet, il a commencé à trottiner depuis la semaine dernière, mais il manque toujours à l'appel dans le collectif stéphanois.