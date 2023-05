Accrochée par Rodez, l’ ASSE a encore perdu une place au classement. Depuis cette rencontre, une accusation est tombée à Saint-Etienne.

ASSE : Les joueurs de Saint-Etienne accusés de choisir leurs matchs

Déjà battu par Metz le 22 avril dernier (3-1), l’ ASSE a perdu encore des points lors de la 33e journée de Ligue 2. Elle a été tenue en échec par Rodez au stade Paul-Lignon (1-1) samedi. Neuvième au classement avant ces deux derniers matchs, l’AS Saint-Etienne a basculé dans la deuxième moitié du classement, à la 11e. Les stéphanois ont certes une avance confortable de 9 points sur le premier club relégable (Dijon), mais sont en train de passer à côté de leur objectif de fin de saison, à savoir finir le plus haut possible.

Dans son analyse pour Le Progrès, Patrick Guillou estime que les joueurs de l’ ASSE choisissent leurs matchs. « L’investissement individuel ne correspond pas aux exigences de ce championnat si singulier […] L’AS Saint-Etienne retombe dans ses travers », a t-il noté, avant d’évoquer une « curieuse impression et ce goût amer que l’équipe commence à choisir ses matches pour dérouler jusqu’au 2 juin. »

Samedi (19h), l’ASSE reçoit l’EA Guingamp (9e) à Geoffroy-Guichard. Pour se relancer, l’équipe de Laurent Batlles devra vite renouer avec la victoire après la défaite face aux Messins et le nul dans l’Aveyron ce week-end. Pour ce faire, elle devra surtout gommer ses lacunes du match contre Rodez. Des lacunes soulignées par l'ancien Stéphanois et chroniqueur pour le quotidien régional.

« Dynamique brisée, match insipide, sans réelle maîtrise ni niveau technique. Les Verts ont subi l’impact physique et les duels. Une première période mollassonne et ennuyeuse. Une deuxième période délicate, brouillonne avec beaucoup d’approximations. À noter l’énorme déchet technique en position basse sur les relances et orientations de jeu. Plus d’une vingtaine de ballons perdus dans ce secteur de jeu. »