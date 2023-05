Alors que le RC Strasbourg est à la lutte pour se maintenir en Ligue 1, une annonce officielle est tombée au RCSA avant d'affronter l'OGC Nice.

RC Strasbourg : Un calendrier dantesque jusqu'à la fin de saison

Le RCSA va trembler jusqu'au bout, c'est une évidence. Battus par l'OL vendredi dernier à la Meinau (2-1), les Strasbourgeois sont 15es au classement, avec le même nombre de points que Nantes (16e), ainsi que Brest qui occupe pour le moment la place de premier relégable.

Si la défaite de vendredi fait mal au moral, le RC Strasbourg ne va pas avoir le temps de cogité, car les semaines qui arrivent vont être déterminantes pour le futur du club alsacien. Dès dimanche, c'est du côté de la Beaujoire, face au FC Nantes, que les hommes de Frédéric Antonetti tenteront de prendre une option sur le maintien. Ensuite, les Strasbourgeois retrouveront la Meinau avec la réception de l'OGC Nice le 13 mai prochain. Et en ce qui concerne cette affiche, une annonce officielle est déjà tombée à Strasbourg.

La Meinau sera à guichets fermés face à Nice

À un peu moins de deux semaines de la rencontre entre le RC Strasbourg et l'OGC Nice, le club a annoncé ce mardi que toutes les places disponibles avaient d'ores et déjà trouvé preneur. Une excellente nouvelle pour les joueurs du RCSA qui pourront compter sur un soutien sans faille pour cette affiche qui sera décisive dans la course au maintien.

Mieux encore, il s'agit tout simplement du 26e guichets fermés consécutifs depuis la saison dernière, preuve de l'immense mobilisation des supporters strasbourgeois pour chaque rencontre de leur équipe à la Meinau.