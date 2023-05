L'agent de joueurs Jorge Mendes s'est rendu ajourd'hui à Barcelone pour parler de l'avenir de plusieurs pépites sous contrat au FC Barcelone.

Mercato FC Barcelone : Ansu Fati veut rester au Barça

L'agent de joueurs Jorge Mendes a rencontré les dirigeants barcelonais aujourd'hui pour discuter de l'avenir d'Ansu Fati. Le numéro 10 du Barça est annoncé depuis plusieurs saisons comme un énorme espoir du football, mais il tarde encore à faire ses preuves. Gêné par de très nombreuses blessures depuis le début de sa carrière, il n'a démarré que 13 matchs avec son club formateur toutes compétitions confondues cette saison.

Le joueur de 20 ans est sous contrat jusqu'en 2027 avec le FC Barcelone. Sa situation est très floue à Barcelone, alors que son père avait annoncé vouloir partir, ce que le joueur lui-même avait démenti. Son agent Jorge Mendes s'est rendu à Barcelone aujourd'hui pour parler avec la famille de l'attaquant. "C'est un phénomène, nous avons tous vu ses qualités avant la blessure. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer" aurait-il déclaré d'après le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

Les cas de Yamal et Balde aussi évoqués

Jorge Mendes doit également rencontrer le président du FC Barcelone Joan Laporta. L'agent portugais gère aussi les carrières des jeunes joueurs Lamine Yamal et Alejandro Balde. Le premier est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Barça en rentrant samedi face au Betis à seulement 15 ans. La discussion autour de son avenir concerne une prolongation de contrat pour les trois prochaines années.

Concernant Alejandro Balde, le jeune latéral gauche aurait reçu plusieurs offres d'après les informations de Cope. Le joueur formé au Barça compte néanmoins rester en Catalogne et sa prolongation de contrat ne ferait plus aucun doute. Les discussions avec le club durent depuis longtemps et toutes les parties sont arrivées à un accord.