L’avenir de Folarin Balogun reste très flou. Cible de l’OM, le buteur prêté à Reims va rencontrer la direction d’Arsenal afin de faire le point.

Mercato OM : Rencontre prévue entre Folarin Balogun

Prêté sans option d'achat au Stade de Reims par Arsenal, Folarin Balogun réalise d’excellentes performances en Ligue 1 cette saison. En 32 rencontres disputées en championnat de France, l’avant-centre britannique comptabilise 18 réalisations. Des performances qui attirent l’attention de plusieurs clubs européens.

En quête de nouveaux renforts offensifs, l’Olympique de Marseille se serait rapidement positionné en vue de le recruter. Son profil prometteur plaida beaucoup au président Pablo Longoria, qui aurait fait de lui l’une de ses cibles prioritaires en cas de départ d’Alexis Sanchez. La direction de l’OM suivrait donc de très près sa progression à Reims.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille entretiennent de bonnes relations avec leurs homologues londoniens, ce qui pourrait faciliter le transfert de Folarin Balogun. Pour l’heure, le joueur prêté à Reims n’écarte pas l’idée de poursuivre son aventure en France la saison prochaine. Il sait tout de même que le dernier mot reviendra à la direction d’Arsenal. D’ailleurs, le joueur de 21 ans va bientôt rencontrer les dirigeants des Gunners afin de faire le point sur son avenir.

Forte concurrence pour Folarin Balogun

Le journaliste italien Fabrizio Romano assure en effet qu’une réunion est prévue entre Arsenal et le clan Folarin Balogun à l’issue de la saison dans le but de trancher sa prochaine destination. « Les agents de Balogun vont rencontrer Arsenal à la fin de la saison pour trancher », a-t-il déclaré via sa chaîne Youtube.

Quoi qu’il en soit, l’OM devra faire face à une concurrence pour Folarin Balogun. Le PSG, AC Milan, l’Inter Milan, le RB Leipzig et d'autres cadors européens seraient aussi sur ses traces. Cette forte concurrence risque de faire grimper les enchères pour son prix estimé à plus de 40 millions d’euros. Les Phocéens devraient finalement se tourner vers des cibles moins onéreuses en vue de renforcer leur attaque cet été.