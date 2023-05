Pisté par les dirigeants du PSG depuis plusieurs semaines, l'international français Randal Kolo Muani pourrait être vendu pour un prix exorbitant.

Mercato PSG : L’Eintracht Francfort impose ses conditions pour Randal Kolo Muani

Conscients de la nécessité de restructurer l’effectif, les dirigeants du Paris Saint-Germain se préparent à vivre un mercato mouvementé. Le club de la capitale a déjà ciblé ses priorités à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Les Parisiens souhaiteraient notamment recruter un nouvel attaquant capable de déstabiliser les défenses adverses et de combiner avec Kylian Mbappé.

Dans cette optique, le PSG a dressé une short-list de joueurs susceptible de remplir ses critères. Randal Kolo Muani serait l’un des attaquants pisté par le Paris SG à l’heure actuelle. Cette semaine l’avenir de l’international français a pris une nouvelle tournure.

Selon les informations du journal allemand Bild, les dirigeants de l’Eintracht Francfort auraient accordé un bon de sortie à Randal Kolo Muani. Le Paris Saint-Germain devra débourser 120 millions d’euros pour recruter l’ancien attaquant du FC Nantes cet été. En cas d’accord, ce transfert deviendrait la plus grosse vente d’un joueur de Bundesliga. Les dirigeants du PSG vont devoir agir rapidement dans ce dossier, Manchester United et le Bayern Munich sont également intéressés par l’international français. Toutefois, le Paris Saint-Germain pourrait profiter des bonnes relations entre Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani pour convaincre le buteur de l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Le Paris SG cherche un nouveau buteur à tout prix

Cette semaine, le club de la capitale a pris la décision de suspendre Lionel Messi durant deux semaines. La suspension de l’international argentin devrait acté son départ libre du PSG en juin prochain. Cette situation pousse les Parisiens à chercher un attaquant de classe mondiale pour le remplacer.

En parallèle de la piste Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain s’est également positionné sur Victor Osimhen et Harry Kane. Ces dossiers pourraient s’accélérer après l’obtention du titre de champion de France. Une chose est sûre, le PSG n'hésitera pas à sortir le chéquier cet été, d’autant plus que les Parisiens auront les moyens de se renforcer massivement pour réaliser des gros coups.