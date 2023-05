Après plusieurs échecs, le dossier vente ASSE pourrait se concrétiser cet été. A la suite des annonces des propriétaires, un expert confirme la tendance.

Vente ASSE : Racheter Saint-Etienne en Ligue 2 est un bon investissement, selon un expert

Le dossier de la vente de l’ASSE a été relancé par Roland Romeyer (77 ans) en avril dernier. Il a confirmé que le club est toujours sur le marché. « La vente est toujours d’actualité avec KPMG, qui a un mandat de notre part. Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait […] une fois le championnat fini », a-t-il précisé. Son associé Bernard Caïazzo (69 ans) confirme lui des intérêts, dans le quotidien Le Progrès. Selon lui, « les bons résultats actuels » de l’équipe de Laurent Batlles « ont relancé l’intérêt pour le club stéphanois ».

Cité par Peuple Vert, l'expert financier Enguerrand Artaz, qui travaille pour La Financière de L'Echiquier estime que l’ASSE devrait être bientôt vendu. Car d’après lui, le club ligérien est l'un des clubs français les plus attractifs pour un repreneur. Il explique son affirmation par le fait que l’AS Saint-Etienne pourrait lui faire réaliser une belle opération financière, plus précisément un bon retour sur investissement, si le club retrouve la Ligue 1.

« Malgré toutes les incertitudes évoquées précédemment, il y a quelques bons coups à faire dans le football professionnel français. Avec des clubs disponibles à une valeur décotée. Le cas le plus évident est celui de l'ASSE. C'est clairement un club de dimension Ligue 1 avec un gros bassin de fans, une riche histoire, un centre de formation performant... Racheter le club en Ligue 2 et envisager une remontée rapide en Ligue 1 est un projet cohérent. Et cela peut permettre à un investisseur de réaliser une belle culbute financière », explique l'expert en finance. Le dossier Vente ASSE pourrait donc être relancé dans les semaines à venir.