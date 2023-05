Le Real Madrid, le Borussia Dortmund et Jude Bellingham sont sur le point de trouver un accord pour l'arrivée du milieu de terrain en Espagne.

Mercato Real Madrid : Jude Bellingham va signer chez les Merengue

Dans les clous depuis plusieurs mois, la signature de Jude Bellingham au Real Madrid devrait bientôt être officialisée. D'après les informations de Marca, le milieu de terrain veut jouer pour la Maison Blanche malgré l'intérêt de Manchester City et Liverpool. Les deux clubs anglais se sont même retirés des négociations alors qu'ils proposaient plus d'argent. Sauf retournement de situation, Bellingham sera Madrilène la saison prochaine.

Le Borussia Dortmund s'est fait à l'idée que son joueur vedette quitterait le club cet été. Le club allemand discute déjà du montant du transfert avec le Real Madrid. Bild rapporte que Dortmund demande 140 millions d'euros pour le joueur anglais, mais le Real aimerait conclure la transaction pour un montant légèrement inférieur. Les Madrilènes pourraient formuler une offre entre 100 et 120 millions d'euros qui devrait être acceptée par le Borussia. L'accord avec le joueur est également en très bonne voie.

Le joueur est convaincu du projet du Real

Le Real Madrid a su se démarquer aux yeux de Bellingham par rapport à Manchester City et Liverpool qui proposaient plus d'argent au joueur. Marca explique que le projet sportif des Merengue aurait convaincu le joueur. Les exemples récents de l'achat et de la confiance accordée à des jeunes joueurs comme Camavinga et Tchouaméni a également fait la différence. La domination du Real en Ligue des Champions ces dernières années a aussi été un argument important

Arrivé à Dortmund en 2020, Jude Bellingham était devenu un joueur extrêmement important du Borussia. Il avait été acheté 25 millions d'euros à l'époque, ce qui devrait garantir aux Jaune et Noir de le vendre 4 à 5 fois plus cher. Le transfert du jeune anglais devrait avoir lieu à la fin de la saison, alors que Dortmund lutte encore pour le titre en Bundesliga. Bellingham a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives cette saison.