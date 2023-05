Ciblé par le PSG depuis plusieurs mois, l'international nigérian Victor Osimhen aurait pris une grande décision concernant sa future destination.

Mercato PSG : Le Paris SG n’est pas la priorité de Victor Osimhen

Après une saison difficile marquée par de nombreux échecs, les dirigeants du PSG souhaitent repartir sur de nouvelles bases en réussissant le mercato estival. Dans cette optique, la cellule de recrutement du club de la capitale s’active en coulisse depuis plusieurs semaines pour dénicher de nouveaux talents. Le Paris Saint-Germain aurait pris des renseignements sur la situation de l’attaquant de Naples Victor Osimhen. Les contacts entre le PSG et les représentants du joueur durent depuis plusieurs semaines et les Parisiens tentent de parvenir à un accord.

Toutefois, le Paris SG pourrait se heurter à un obstacle de taille dans ce dossier. Victor Osimhen rêve de jouer en Premier League et l’attaquant de 24 ans pourrait atteindre cet objectif cet été. Malgré les efforts consentis par les dirigeants du PSG, Victor Osimhen ne serait pas disposé à revenir en Ligue 1 à l’heure actuelle.

Selon les informations de Florian Plettenberg, Chelsea et Manchester United seraient les favoris dans la course à la signature de Victor Osimhen. D’autant plus que les Red Devils et les Blues pourraient s’aligner sur les 150 millions d’euros réclamés par Naples. La quête d'un nouvel attaquant continue pour le PSG qui souhaite se renforcer afin de pallier le départ de Lionel Messi.

Les Parisiens vont devoir faire sans Lionel Messi

Deux ans après son arrivée, Lionel Messi va quitter le PSG cet été à l’issue de son contrat. L’international argentin n’a pas trouvé d’accord avec le Paris Saint-Germain et les Parisiens vont devoir le remplacer plus rapidement que prévu.

Durant deux semaines, le septuple Ballon d’Or ne s’entraînera pas et ne participera pas aux matchs du PSG suite à sa suspension. Christophe Galtier pourrait aligner Hugo Ekitike à la pointe de l’attaque pour accompagner Kylian Mbappé face à l’ESTAC. Dans le même temps l’entraîneur français pourrait également offrir du temps de jeu à l’espoir espagnol Ismaël Gharbi.