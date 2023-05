Une étude récente de Sportico a établi le classement des clubs les plus chers du monde. On y retrouve le PSG, mais aussi l'OL à la 19ème place.

OL : Le club valorisé à 825 millions de dollars

L'Olympique Lyonnais vit une saison difficile. Les Lyonnais n'ont jamais lutté pour le haut de tableau cette saison et sont très mal embarqués pour une place en Coupe d'Europe. L'OL reste en tout cas une valeur sûre dans le monde en ce qui concerne le plan financier. D'après une étude de Sportico, un média basé sur le sport business, le club de Jean-Michel Aulas pointe à la 19ème place du classement des clubs les plus chers du monde, derrière Atlanta United et devant l'AS Roma.

L'OL est sous pavillon américain depuis le 19 décembre 2022 et le passage de John Textor comme propriétaire du club. L'homme d'affaires fêtera d'ailleurs bientôt son premier semestre sous ce titre. L'étude de Sportico indique que l'Olympique Lyonnais est évalué à 825 millions de dollars, soit 748 millions d'euros. Le club rhodanien est l'un des deux seuls clubs français à figurer dans le top 20 des clubs les plus chers du monde avec le PSG, 9ème.

Manchester United toujours aussi cher

Les critères d'évaluation de l'étude sont multiples, comme le précise Sportico : les ventes historiques, le marché, la marque, les performances sur le terrain et les installations. L'OL figure haut dans ce classement car il est performant sur quasiment tous les aspects, notamment les ventes et la marque. Une exception en France, puisque seul le PSG est présent dans le top 50. La Ligue 1 est le 6ème championnat le plus valorisé au classement.

En tête du classement, on retrouve Manchester United. Le club entraîné par Erik Ten Hag n'a pas remporté la Premier League depuis 10 ans et a perdu de l'argent sur les cinq dernières saisons mais reste leader dans ce classement. Le club possédé par les frères Glazer est valorisé à près de 6 milliards de dollars, devant le Real Madrid et le Barça.