Suite à la manifestation du Collectifs Ultras Paris devant son domicile pour lui demander de quitter le PSG, Neymar a réagi à la colère des supporters parisiens.

Neymar, Messi, Al-Khelaïfi et Galtier priés de quitter le PSG

À l’instar de son coéquipier Lionel Messi, son entraîneur Christophe Galtier et son président Nasser Al-Khelaïfi, Neymar n’a pas été épargné par la colère des supporters du Paris Saint-Germain. Alors que l’attaquant argentin de 35 ans se faisait insulter et traiter de « mercenaire », l’international brésilien de 31 ans a été prié à « se casser » du PSG. Déterminés, des membres du Collectif Ultras Paris sont allés au domicile de la star auriverde pour lui demander de faire ses valises et de quitter le club de la capitale lors du prochain mercato estival.

Dans un communiqué officiel, « le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux. » Mais comme à son habitude, Neymar a tenu en personne à répondre aux fans parisiens.

PSG : Neymar se moque du club et des supporters

Actuellement en convalescence après une opération de la cheville en mars, Neymar a réagi sur les réseaux sociaux après la manifestation des Ultras pour lui demander de quitter le Paris Saint-Germain. Lié au Paris SG jusqu’en juin 2027, le compatriote de Marquinhos a d’abord liké un message du média brésilien TNT Sports le montrant avec Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone avec comme pour légende : « Ils étaient TRÈS heureux à l'époque ! » Neymar a ensuite partagé une pensée philosophique. « Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix », a écrit le numéro 10 des Rouge et Bleu.