En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi s’apprête à faire ses valises pour quitter les rangs du PSG. Un Champion d’Afrique pourrait le remplacer.

Mercato PSG : Lionel Messi a déjà pris sa décision depuis longtemps

Selon la presse espagnole, la décision radicale du Paris Saint-Germain de suspendre Lionel Messi suite à son voyage non autorisé en Arabie Saoudite serait en réalité un choix facilité par la volonté du joueur de ne pas renouveler son contrat depuis un mois. En effet, selon les informations recueillies par le Mundo Deportivo, Nasser Al-Khelaïfi avait prévu de prolonger Messi, mais le Champion du monde en titre aurait décliné l’offre il y a mois. Pour justifier son refus, Messi aurait évoqué l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich et le manque de visibilité et de cohérence dans le projet sportif établi par Luis Campos.

Une tendance confirmée par le journaliste Didier Roustan qui écrit sur sa page Twitter : « l’avenir le dira, mais quoi qu’il en soit il faudra retenir que c’est Messi qui a décidé de ne pas rester alors que les Qataris souhaitaient le prolonger … et que le PSG s’est ridiculisé aux yeux du monde entier en donnant l’illusion de jouer les gros bras pour X raisons… » Alors que le départ de la Pulga semble désormais inéluctable, Luis Campos et ses services s’activeraient d’ores et déjà pour lui trouver un digne successeur.

Mercato PSG : Sadio Mané successeur de Lionel Messi au Paris SG ?

Devenu indésirable au Bayern Munich, un an seulement après son arrivée en provenance de Liverpool contre un chèque de 32 millions d’euros, Sadio Mané pourrait débarquer au Paris Saint-Germain pour remplacer Lionel Messi. D’après les indiscrétions du quotidien Bild, l’international sénégalais de 30 ans aurait été proposé à Luis Campos pour l’été prochain. Avec une plus large marge de manoeuvre sans Messi, le conseiller football du club de la capitale pourrait aisément réaliser cette opération qui pourrait se conclure autour des 25 millions d’euros. Pour autant, le PSG n’est pas seul sur ce coup puisque l’ancien attaquant de Liverpool aurait aussi été proposé à Chelsea et au Napoli.