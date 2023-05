Désireux de renforcer son couloir droit, l’OM songerait à s’offrir Kevin Van den Kerkhof. Le défenseur du Bastia s’est exprimé sur le sujet.

OM Mercato : Kevin Van den Kerkhof, un défenseur très convoité

Conscient du futur départ d’Issa Kaboré, l’Olympique de Marseille s’est déjà mis en quête de trouver son successeur. Plusieurs pistes sont déjà activées en interne afin d’étoffer le couloir droit de l’OM la saison prochaine. Et sur cette liste figurerait le nom de Kevin Van den Kerkhof.

Âgé de 27 ans, le latéral droit de SC Bastia réalise une saison pleine avec un bilan de 4 buts et 5 passes décisives en 37 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Que ce soit en tant qu'arrière droit ou même dans l'axe, le défenseur algérien a démontré toutes ses qualités au sein du club entraîné par Régis Brouard, au point d'ailleurs d'être cité comme l'une des principales cibles de l’OM pour cette intersaison.

Son profil polyvalent correspondrait parfaitement au type de joueurs recherché parle le président Pablo Longoria et son équipe. Mais qu’en pense le principal concerné ? Dans une longue interview accordée à Corse-Matin, le néo-international algérien (1 sélection) a avoué qu’il était très courtisé dans l’élite. « Je vais être transparent, je sais que des clubs me regardent et suivent mes performances », a-t-il confié.

Kevin Van den Kerkhof n'exclut pas un départ

L’OM n’est pas donc le seul positionné sur cette piste défensive. Le RC Lens serait aussi sur ses traces. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le SC Bastia, Kevin Van den Kerkhof a de grandes chances de chance de club dès cet été. D’autant plus que le latéral droit n’exclut pas un départ de Corse.

Si une offre conséquente venait à se présenter, Kevin Van den Kerkhof ne devrait hésiter à mettre les voiles. « Pour l'instant, je ne me prends pas la tête et je reste pleinement concentré sur le Sporting. On verra bien ce qu’il se passe en fin de saison. J’ai 27 ans, si une offre se présente, on y réfléchira avec le club, à mon âge, je ne peux peut-être pas laisser passer le train », a-t-il ajouté. L’OM et les autres courtisans savent donc ce qui leur reste à faire boucler son transfert.