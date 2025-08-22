ASSE : Un retour salvateur à Saint-Etienne avant Boulogne

Une excellente nouvelle provient de l’Etrat où l’ASSE a effectué sa dernière séance d’entraînement, ce vendredi, avant l’US Boulogne, samedi.

ASSE : Bernauer rejoint le collectif avant Boulogne

Annoncé forfait pour le match de l’ASSE contre l’US Boulogne, Maxime Bernauer a rejoint le collectif stéphanois lors de la séance d’entraînement de ce vendredi. Il est bien visible sur les images publiées par le club sur son site internet. Evidemment, le défenseur central ne sera pas dans l’équipe pour affronter les Boulonnais, mais son retour dans le groupe des Verts est une bonne nouvelle pour Eirik Horneland.

En effet, le techncien norvégien espère son retour lors de la 4e journée de Ligue 2 face à Grenoble Foot, le samedi 30 août prochain. « Maxime Bernauer poursuit sa réathlétisation et retrouvera les séances collectives la semaine prochaine. Il pourrait être disponible face à Grenoble. C’est un joueur qui part avec un avantage sur les autres blessés puisqu’il a disputé plusieurs rencontres amicales cet été », a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne en conférence de presse d’avant-match, jeudi.

Maxime Bernauer en avance sur son retour

Comme on peut le constater, le joueur recruté au Dinamo Zagreb est en avance sur son retour. Il a réintégré l’entraînement collectif plus tôt que prévu. Pour rappel, le défenseur français avait été touché à la cuisse, lors du dernier match amical des Verts contre Cagliari, le 2 août dernier. Il a ainsi manqué les deux premières journées du championnat et est forfait pour la troisième. Il est remplacé par Mickaël Nadé au côté de Chico Lamba.