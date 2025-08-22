INFO Mercato : 4 recrues attendues à l’OM, surprise totale !

La fin du mercato promet d’être électrique à l’OM suite au clash Rabiot-Rowe. Mais Roberto De Zerbi a surpris toute le monde, en évoquant quatre recrues supplémentaires pour boucler son effectif.

Mercato OM : Roberto De Zerbi attend 4 à 6 recrues de plus

L’Olympique de Marseille traverse une période très mouvementée. Suite à la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, la direction du club a pris une décision rapidement : se séparer des deux joueurs. Elle justifie cette mesure fort par le caractère extrême de cette altercation. Toutefois, ces deux départs laisseront des vives à l’OM qui faudra vite combler.

Le directeur sportif Mehdi Benatia a lui-même reconnu qu’il sera très difficile de trouver une solution de rechange. Roberto De Zerbi se montre quant à lui très optimiste sur cette fin du mercato. L’entraîneur de l’OM refuse de voir en cette mise à l’écart brutale une menace pour la saison. Il attend même au moins quatre recrues supplémentaires d’ici la fin du mercato.

« Il y a peut-être des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six. On sait que des gens vont arriver », a-t-il déclaré en conférence de presse. Plusieurs pistes sont déjà étudiées en interne. Parmi elles, Joël Ordonez, Benjamin Pavard, Edon Zhegrova, Kóstas Tsimíkas et Emerson Palmieri sont cités. Le temps presse. L’OM a moins de dix jours pour finaliser ses dernières signatures avant la fermeture du mercato.