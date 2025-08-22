Mercato-choc : Akliouche pour 50M€, le PSG prêt à frapper ?

Alors que la direction du PSG reste à l’écoute de potentielles opportunités pour continuer à renforcer l’effectif de Luis Enrique, le milieu offensif de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche, pourrait être l’un des gros tubes de cette dernière ligne droite du mercato estival.

Mercato PSG : L’AS Monaco prêt à baisser le prix d’Akliouche

Malgré ses récents propos, Maghnes Akliouche n’est pas encore certain de rester à l’AS Monaco cette saison 2025-2026. À quelques jours de la clôture du mercato estival, le milieu offensif de 23 ans continue à faire parler de lui. D’après les informations de L’Équipe, Luis Campos n’a pas encore totalement oublié l’international espoir français.

En cas de départ de Kang-In Lee, le conseiller sportif du club de la capitale devrait passer à l’action pour le remplacer et Akliouche pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive de la part du Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif assure même que Maghnes Akliouche est la priorité de Paris si l’international sud-coréen venait à changer d’air effectivement.

À voir

ASSE : Un retour salvateur à Saint-Etienne avant Boulogne

Lisez aussi : Mercato : Le PSG pris de vitesse pour Maghnes Akliouche !

Initialement intransigeant sur un montant de 70 millions d’euros, l’ASM serait désormais ouvert à revoir ses exigences à la baisse et pourrait donc se contenter d’un chèque d’environ 50 millions d’euros pour laisser partir le natif de Tremblay-en-France.

Maghnes Akliouche toujours dans les plans du PSG ?

Maghnes Akliouche pourrait faire l’objet de discussions dans les derniers jours du mercato estival entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues monégasques. Jeudi soir, au micro de La Chaîne L’Équipe, le journaliste Loïc Tanzi a confirmé que « si Lee Kang-In partait, la piste la plus chaude pour le remplacer, c’est Maghnès Akliouche. » Le spécialiste mercato rapporte qu’il « n’y a pas aujourd’hui de contacts noués et très forts entre le PSG et Akliouche. Mais il y en a eu en tout début de mercato et ça s’est arrêté un petit peu. »

Lisez aussi : INFO Mercato : Kang-In Lee s’en va, Akliouche arrive au PSG

À voir

INFO Mercato : 4 recrues attendues à l’OM, surprise totale !

Et même si Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté, pourrait finalement ne pas se montrer trop gourmand, le journaliste sportif indique que si les décideurs parisiens parviennent à vendre « Lee Kang-In 50 millions, ils sont capables de revenir sur Akliouche et payer 70 millions, même si je pense qu’entre 50 et 60 millions, Monaco acceptera de vendre. » Affaire à suivre donc…