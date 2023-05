Révélé aux yeux du grand public cette saison lors de la Coupe du Monde, un milieu de Serie A aurait tapé dans l'œil du FC Barcelone : Sofyan Amrabat.

Mercato FC Barcelone : Xavi veut recruter Sofyan Amrabat

À quelques semaines de la fin du contrat de Sergio Busquets, l’avenir de l’international espagnol n’est pas encore scellé. Le milieu de 34 ans disposerait d’une offre du Barça et d’une proposition en Arabie Saoudite. Selon les informations de Sport, Sergio Busquets n’a pas encore fait son choix final.

Dans le même temps, la direction du FC Barcelone se prépare à un éventuel départ du natif de Sabadell. Depuis plusieurs mois les Blaugranas sont à la recherche du remplaçant idéal pour Sergio Busquets et les pistes se multiplient. Le Barça aurait pisté Martin Zubimendi, N’Golo Kanté, Ruben Neves ou encore Sofyan Amrabat. Cette semaine la succession de Sergio Busquets aurait pris une nouvelle tournure suite à une décision de Xavi.

Selon les informations de Relevo , l’international marocain Sofyan Amrabat serait la cible privilégiée par l’entraîneur du FC Barcelone. Xavi souhaiterait que la direction du Barça fasse le maximum pour recruter le milieu de la Fiorentina cet été. De plus, l’international marocain serait ouvert à l’idée de rejoindre le FC Barcelone pour franchir un cap dans sa carrière.

Mercato FC Barcelone : Le départ de Franck Kessié se précise

En parallèle de la piste Sofyan Amrabat, les dirigeants du FC Barcelone pourraient également acter le départ de Franck Kessié. Un an après son arrivée en Catalogne, l’international ivoirien serait sur la sellette. Selon les informations de Sport, le Barça pourrait sacrifier l’ancien milieu de l’AC Milan en cas de belle offre.

Cet été, les Catalans devront vendre avant de pouvoir recruter et la vente de Franck Kessié pourrait faciliter le mercato du Barça. D’autant plus que l’international ivoirien fait l’objet de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Tottenham et l’Inter Milan seraient candidats à la signature de Franck Kessié.