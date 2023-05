À l'instar de Lionel Messi, Neymar pourrait lui aussi quitter le PSG cet été. Les dirigeants parisiens auraient même déjà tout planifié pour son départ.

Mercato PSG : Le Paris SG et Neymar d’accord pour un divorce

Pris à partie devant son domicile par des supporters du Paris Saint-Germain, qui ne veulent plus de lui, tout comme Lionel Messi, Marco Verratti, l’entraîneur Christophe Galtier et le président Nasser Al-Khelaïfi, Neymar serait en phase avec sa direction pour une séparation lors du prochain mercato estival. D’après les renseignements recueillis par La Cadena Ser, l’international brésilien de 31 ans, d’habitude réticent à l’idée de quitter le PSG avant la fin de son contrat, soit jusqu’en juin 2027, serait désormais disposé à changer d’air dès cet été pour un projet ambitieux. Pour faciliter le départ de Neymar, le Paris SG serait prêt à faire une incroyable concession.

Mercato PSG : Neymar vers un prêt avec option d’achat ?

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe confirme que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont ouverts à un départ de Neymar en fin de saison en cours. Le quotidien sportif explique notamment que le PSG espère trouver une solution pour se séparer de son numéro 10 cet été. « Neymar ne coche pas les cases du projet souhaité par la direction - une équipe plus française, plus jeune et plus dévouée », précise le média francilien.

Conscients que le coût du transfert et le salaire de l’ancien milieu offensif du FC Barcelone risquent de refroidir beaucoup de prétendants, les décideurs du Paris Saint-Germain seraient disposés à négocier un deal incluant un prêt assorti d’une option d’achat. Une option qui pourrait intéresser Newcastle, qui rêve d’intégrer Neymar à son effectif la saison prochaine.

À en croire le média britannique 90Min, l’actuel 3e de Premier League espèrent que la présence de joueurs brésiliens comme Bruno Guimarães ou encore Joelinton pourrait convaincre le partenaire de Kylian Mbappé de rejoindre les rangs des Magpies. Outre Newcastle, Todd Boehly, le nouveau patron de Chelsea, aimerait aussi s’offrir les services de Neymar. Reste donc à savoir dans quel club atterrira le compatriote de Thiago Silva s’il quitte effectivement le Paris SG cet été.