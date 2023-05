Très peu utilisé cette saison par Carlo Ancelotti, l'international belge Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid lors du mercato estival.

Mercato Real Madrid : Eden Hazard pourrait être poussé vers la sortie par les Merengues

Cette saison a une nouvelle fois été difficile pour Eden Hazard qui n’a disputé que 9 matchs cette saison. Barré par de nombreuses blessures, l’international belge a perdu la confiance de son coach Carlo Ancelotti. L’ancien attaquant du LOSC est derrière Vinicius Jr, Rodrygo et Marco Asensio dans la hiérarchie des ailiers au Real Madrid.

Cette situation pourrait pousser l’attaquant de 32 ans à quitter la Casa Blanca cet été pour relancer sa carrière et retrouver du temps de jeu. L’international belge aurait reçu des offres en provenance de MLS et d’Arabie Saoudite. Dans le même temps, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient vendre Eden Hazard cet été afin d’alléger la masse salariale. Depuis son arrivée en 2019, l’ancien attaquant de Chelsea est le joueur le mieux payé du Real avec un salaire de 25 millions par an selon l'Equipe. Un éventuel départ d’Eden Hazard permettrait de faciliter le mercato estival des Merengues. Reste à savoir si les Madrilènes parviendront à convaincre leur numéro 7 qui est sous contrat jusqu’en 2024.



Mercato Real Madrid : Le Real vise Moussa Diaby pour remplacer Eden Hazard

En parallèle de la potentielle vente d’Eden Hazard, les dirigeants du Real Madrid s’activent en coulisse pour recruter son remplaçant. Selon les informations de Marca, les Merengues seraient intéressés par l’international français Moussa Diaby. Auteur de 14 buts et 9 passes décisives cette saison, l’ancien joueur du PSG est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga.

En cas de départ d’Eden Hazard, les Merengues pourraient passer à l’action cet été pour recruter Moussa Diaby. Toutefois, le Real Madrid va devoir faire face à une forte concurrence dans ce dossier. Newcastle, Arsenal et le PSG seraient également candidats à la signature de Moussa Diaby. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen pourrait réclamer 60 millions d’euros pour laisser partir le natif de Paris.