Le groupe de l' ASSE pour affronter l’EA Guingamp, samedi, est tombé. Le retour de deux joueurs est confirmé dans la liste. Découvrez la compo.

ASSE : Wadji et Monconduit dans le groupe, un changement au milieu

Laurent Batlles avait annoncé le possible retour d’Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit dans le groupe de l’ ASSE pour affronter l’EA Guingamp, samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard. « Ibrahima Wadji et Thomas Monconduit reviennent, mais il faut faire attention. ''Ibra'' a tiré un petit peu sur les organismes. Et Thomas, c'est un peu une saison tronquée pour lui […] », a-t-il annoncé en conférence de presse d’avant-match, jeudi. Finalement, l’avant-centre et le milieu défensif sont présents dans le groupe stéphanois. En revanche, Lenny Pintor et le jeune Yanis Lhery n’y figurent pas. Mais si l’on se fie au détail de Laurent Batlles, il est fort probable que Wadji et Monconduit ne soient pas titulaire contre l’En Avant.

L’entraineur de l’AS Saint-Etienne devrait reconduire Dennis Appiah, Léo Pétrot, Saïdou Sow et Niels Nkounkou en défense, en l’absence du capitaine Anthony Briançon. Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari, Mathieu Cafaro devaient garder leur place dans l’entre-jeu. Transparent contre Rodez AF (1-1), Aïmen Moueffek devrait retourner sur le banc de touche au profit de Victor Lobry. En attaque, Jean-Philippe Krasso devrait être associé encore à Kader Bamba d’entrée de jeu. Pour rappel, l'ailier de 29 ans est l'auteur du but égalisateur des Stéphanois face aux Ruthénois.

La compo probable de l’ ASSE contre l'EA Guingamp :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : L. Pétrot, S. Sow, D. Appiah, N. Nkounkou

Milieux de terrain : V. Lobry, B. Bouchouari, M. Cafaro, L. Fomba

Attaquants : J-P. Krasso et K. Bamba

Remplaçants : E. Green, J. Giraudon, M. Nadé, T. Monconduit, A. Moueffek, D. Chambost, I. Wadji.