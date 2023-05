Toujours à l’affût des opportunités du marché, la direction de l’OM vient de recevoir un signal positif pour le recrutement de Moïse Sahi Dion.

Moïse Sahi Dion flatté par l’intérêt de l’Olympique de Marseille

Si Annecy FC réalise une saison collectivement moyenne en Ligue 2, cela n'a pas empêché certaines individualités de sortir du lot. Parmi ces éléments figure notamment Moïse Sahi Dion (21 ans). Prêté par le RC Strasbourg, le jeune attaquant ivoirien réalise sans doute l’une des belles saisons de sa carrière avec un bilan assez convaincant.

En 31 rencontres disputées en championnat, Moïse Sahi Dion comptabilise 13 réalisations, ce qui fait de lui le sixième meilleur buteur de la Ligue 2. Des performances qui attirent des regards. Percutant et efficace à la pointe de l’attaque du club haut savoyard, le jeune attaquant a démontré toutes ses qualités, au point d'ailleurs d'être cité comme l'une des potentielles cibles de l’OM pour l’intersaison.

Selon diverses sources, la direction de l’OM suivait de très près la progression de Moïse Sahi Dion à Annecy. Et cette rumeur ne laisse pas le jeune joueur indifférent. La preuve, l’attaquant prêté par le RC Strasbourg a répondu positivement à l'intérêt que lui porterait le FC Barcelone. « Ça me fait du bien, car l’OM, pour moi, c’est une équipe de rêve. J’ai vu des Didier Drogba, des Bakari Koné, des Mamadou Niang. J’ai toujours regardé ce club. Ça m’a fait un petit pincement au cœur de voir ça », a-t-il indiqué dans une interview accordée au Dauphiné Libéré.

Moïse Sahi Dion ne se ferme aucune porte

Pour l’heure, Moïse Sahi Dion est un joueur appartenant au RC Strasbourg et reste concentré sur son aventure à Annecy. Toutefois, il n’exclut pas un transfert à l’issue de la saison. « Je garde mon calme et ma tranquillité, c’est ma nature. Quand je suis arrivé au FC Annecy, j’avais pour mission de gagner du temps de jeu et de l’expérience. Aujourd’hui, il me tient à cœur de bien finir la saison pour laisser le club en Ligue 2. C’est la seule chose qui m’importe. Je laisse mes agents s’occuper du reste pour ne pas me mélanger l’esprit », a-t-il conclu.