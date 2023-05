Après la manifestation des supporters devant son domicile pour lui demander de quitter le PSG cet été, Neymar aurait arrêté une décision radicale concernant son avenir à Paris.

Mercato PSG : Neymar particulièrement touché par les insultes

Après Lionel Messi, Neymar Jr pourrait lui aussi faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison en cours. Particulièrement déçu par l'attitude des supporters parisiens, qui ont manifesté devant son domicile à Bougival pour l’insulter et lui demander de s’en aller, l'attaquant de 31 ans réfléchirait désormais à quitter les rangs du club de la capitale française l'été prochain, à en croire Foot Mercato. Une information confirmée ce samedi par le média Relevo.

« Il est m’est confirmé que Neymar est très déçu par les manifestations subies par des supporters du PSG et envisage sérieusement de changer d’air. Il n’y a pour le moment pas de négociation en cours avec un club. Mais le Brésilien s’éloigne de l’équipe parisienne », assure le journaliste Matteo Moretto. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs de Premier League seraient déjà sur les rangs pour le récupérer.

Mercato PSG : Neymar prêt à rejoindre la Premier League ?

Actuellement en rééducation après son opération à la cheville droite, Neymar doit reprendre dans trois semaines et retrouver le chemin de l’entraînement collectif à la reprise du Paris Saint-Germain, en juillet. Mais malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’ancien attaquant du Barça serait à présent ouvert à la possibilité de changer d’air cet été. De son côté, le Paris SG ne serait pas forcément opposé à cette hypothèse et serait même prêt à faciliter le départ de Neymar en acceptant de négocier un deal incluant un prêt avec option d’achat. À en croire 90min Uk, Chelsea, Manchester United et Newcastle United seraient déjà positionnés pour recruter le partenaire de Kylian Mbappé dans les semaines à venir.