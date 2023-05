Vainqueur de l'OM samedi soir à Bollart (2-1), le RC Lens s'est emparé de la 2e place au classement de Ligue 1. À la fin du match, Franck Haise a livré les secrets de la victoire de son équipe.

Le RC Lens a réussi le coup parfait de la 34e journée de Ligue 1 en s’imposant à domicile face à l’Olympique de Marseille. Grâce à cette victoire, les Sang et Or occupent désormais la deuxième place au classement derrière le Paris Saint-Germain. Ce succès permet également aux Lensois de croire un peu plus à une qualification directe pour la Ligue des Champions. Mais cela n’a pas été facile reconnaît l’entraîneur Franck Haise.

« Il fallait par moments résister, par moments gratter des ballons dans de bonnes zones, être solide et efficace autour de notre surface et dans la leur. Il y a eu beaucoup de très belles choses et c’est une très belle victoire. Avec leur animation, on savait que ce ne serait pas toujours facile à régler et nos mises sous pression pas toujours faciles. Mais même quand on n’arrivait pas à le faire, le bloc était bien en place et ils n’arrivaient pas à nous déséquilibrer. On fait une très belle deuxième mi-temps et on va chercher le deuxième but sur une belle construction et une belle finition. On a des occasions pour marquer le troisième et on se met un peu de tension sur la fin de match. On a su tenir jusqu’au bout », a confié le technicien du RC Lens au micro de Canal+, avant d’évoquer l’Europe.

Franck Haise fier de ramener le RC Lens en Europe

À quatre journées de la fin du Championnat, Franck Haise peut déjà se réjouir d’avoir réussi le pari de ramener le club artésien en Europe. Dauphin du PSG de Christophe Galtier, le RC Lens compte en effet deux points d’avance sur l’OM (3e) et 11 points de plus que l’AS Monaco (4e). Les Sang et Or sont donc certains de disputer une coupe européenne la saison prochaine. Et même s’il ne s’enflamme pas après la victoire contre l’OM, parce le RCL s’apprête à « jouer contre Reims, qui est très bon depuis que Will Still a pris l’équipe », Franck Haise savoure déjà sa grande « fierté de ramener le club en Europe. »